Тръмп: Чарли Кърк е безсмъртен, той е гигант на своето поколение

Над 60 000 души се събраха на възпоменателната служба за застреляния американски консервативен инфлуенсър

Вдовицата прости на убиеца

Президентът на САЩ Доналд Тръмп почете паметта на убития Чарли Кърк, определяйки го като “Безсмъртен” и “Гигант на своето поколение” политическия активист.

31-годишният Чарли Кърк беше убит на 10 септември с изстрел във врата, докато водеше дебат в университетски кампус в Юта. Задържаният като заподозрян Тайлър Робинсън (22 г.) обяснил действието си пред близките си с “омразата”, която според него

разпространявал Кърк, разкриха местните власти.

Властите в Юта поискаха смъртно наказание за извършителя. Той е обвинен в седем престъпления, сред които и убийство, “за умишлено или съзнателно причиняване на смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са довели до голям риск от смърт за други хора”, според местния прокурор.

Погребението на Кирк, на когото Тръмп приписва ключова роля в победата си на изборите през 2024 г., привлече 60 хиляди скърбящи, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, други висши държавни служители и млади консерватори, повлияни от 31-годишния бунтовник.

“Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот”, каза Тръмп пред хилядното множество на стадион близо до Финикс. Според американския президент, атентатът го направил “безсмъртен”.

“Чарли е мъченик за свободата на Америка. Знам, че говоря от името на всички тук днес, когато казвам, че никой от нас никога няма да забрави Чарли. И историята също няма да го забрави”, отбеляза американският държавен глава в речта си.

“От него ще запомним, че е по-добре да стоим на краката си и да защитаваме САЩ и истината, отколкото да умрем на колене. Приятели, за Чарли трябва да запомним, че той е герой за Съединените американски щати. И той е мъченик за християнската вяра”, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Вдовицата на убития Ерика Кърк, заяви, че “прощава” на убиеца му в реч със силно религиозен характер. “Той искаше да спаси младите мъже, като този, който отне живота му”, каза тя пред повече от 60 000 души. “Аз прощавам на този млад мъж, на този човек. За онова, което стори. Прощавам му, защото това е направил Христос и това би направил Чарли. Отговорът на омразата не е омраза”, каза тя с пресипнал от сълзи глас.

“Нима си мислехте, че можете да убиете Чарли Кирк? Не. Не, вие го направихте безсмъртен. Нямате представа какъв дракон сте събудили, нямате представа колко решени сме да спасим тази цивилизация, да спасим Запада, да спасим тази република”, каза заместник-началникът на канцеларията на Белия дом Стивън Милър, цитиран от АП.

Директорката на Националната разузнавателна служба Тулси Габард заяви, че опитът да се заглуши гласът на Кърк е направил този глас “по-силен от всякога”. Според други оратори Кърк бил насърчил младите мъже да се женят и да имат деца, посочва АРД.

На погребението присъства и бившият шеф на DOGE и шеф на “Тесла” Илон Мъск.