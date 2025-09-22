Крайнолевите, които покровителстват Кимъл, докато наричат ​​Чарли Кърк зъл, показват колко безсърдечни са станали демократите

Коментарът е на Майкъл Гудуин за The New York Post.

Демократите със сигурност са чули мъдрия съвет, че когато си в дупка, трябва да хвърлиш лопатата и да си тръгнеш. Но те не слушат и продължават да се заравят все по-дълбоко и все по-немилостиво.

С партия, която е извън властта и е изключително непопулярна, миналата седмица показа, че много водещи демократи не са просто невежи - те са и безсърдечни.

Слабото им разбиране за реалността излезе наяве чрез избора им на герои и злодеи.

Подобно на толкова много наркомани, те са водени от "Синдрома на разстройството от Тръмп" и взимат едно ужасно решение след друго.

В четвъртък някои служители на Ню Йорк, включително контрольорът Брад Ландър, бяха сред мръсната дузина, арестувани от агенти на вътрешната сигурност в долната част на Манхатън.

Полицията организира акция в коридора на 10-ия етаж на федерален център за задържане на нелегални имигранти, арестувани от служители на ICE. Зоната беше затворена за обществеността, но служителите поискаха да им бъде позволено да инспектират килиите за задържане.

След като им беше казано „не“, те седяха на пода в продължение на час, скандирайки „Ню Йоркъри срещу ICE“ и развяваха транспарант със същото послание.

Операция „отбор“

Междувременно друга група служители на демократите се опитаха да блокират гаражните врати на съоръжението, където агентите влизат и излизат със задържаните.

Те също бяха арестувани, включително Джуман Уилямс, радикалният обществен защитник, който поиска освобождаването на всички задържани.

Имате ли този избор?

Всички нелегални са добри, всички агенти на ICE са лоши.

Необходима е специална лудост, за да виждаш страната ни по този начин.

Следващия път, когато тези демократи се нуждаят от полицай, който да спре престъпление или да ги защити, вместо това трябва да се опитат да накарат нелегален имигрант да свърши тази работа.

Естествено, болестта се разпространи в Чикаго, където протестиращите възприеха същите глупости в организираха акции в подобни съоръжения в петък. Там федерални агенти използваха сълзотворен газ и пиперливи топчета, за да разпръснат около 100 души, включително двама демократи, кандидатиращи се за Конгреса.

Според докладите е имало сблъсъци пред сградата на ICE, като демонстранти са се опитвали да блокират правителствени SUV-ове да влизат и излизат от съоръжението.

Колкото и грозни да бяха, демонстрациите бяха само загрявка за още по-вбесяващи изрази на лява омраза и идиотизъм, които се случваха в Конгреса.

Зрелището там не беше просто глупаво, а абсолютно отвратително.

Оказа се, че Джими Кимел е новият герой на демократите, а Чарли Кърк - техен злодей.

Резултатът е, че те не можеха да минат покрай камера или микрофон, без да обвинят президента Тръмп, че е диктатор или фашист, който се опитва да потуши свободата на словото.

Нито пък повечето от тях не осъдиха убийството на Кърк.

Кой е най-голям мъченик?

Забележително е, че Кимел, второкласен комик в най-добрите си дни, е издигнат до статут на мъченик, защото шефовете му в Disney са взели бизнес решение да спрат отвратителната му програма.

Нищо ново там, разбира се.

Ако някой наистина, наистина мрази Тръмп, както правеше Кимел ежедневно в продължение на години, това е достатъчно, за да му донесе 16 милиона долара годишно, като той стане герой за много проблемни души отляво.

Удивителното е, че той и неговите последователи не са научили нищо, нито са измислили нов и по-добър аргумент за политическата си програма.

Летвата е доста ниска - аргумент, който поне с единия крак е в реалността и се харесва на хора, които обичат Америка, би отбелязал голямо подобрение.

Републиканците в Камарата на представителите дадоха на демократите от Кимел лесна възможност да покажат известна благоприличие на този фронт. Но подкрепата за резолюция, почитаща живота и наследството на Чарли Кърк, беше мост, който повечето не можеха да преминат.

Резолюцията осъди убийството на съоснователя на Turning Point USA и похвали правоохранителните органи за бързите действия, за да арестуват и повдигнат обвинения срещу предполагаемия убиец на Кърк.

В нея също така бяха изразени съболезнования на съпругата му Ерика Кърк и двете им малки деца, като беше отбелязана „непоколебимата отдаденост на Чарли на Конституцията, гражданския дискурс и библейската истина“.

В него се добавя, че той е „вдъхновил цяло поколение да цени и защитава благословиите на свободата“.

Това са ясни факти и предложението допълнително призовава обществеността „да отхвърли политическото насилие, да се ангажира отново с уважителен дебат, да отстоява американските ценности и да се уважава един друг като сънародници американци“.

Това беше хшаблонен призив за национално единство, основан на учтивост и патриотизъм, след едно неописуемо убийство. По подобен начин осъждането на политическото насилие едва ли е спорно или не би трябвало да бъде.

Резолюцията трябваше да бъде лесен вот „за“ за всеки избран служител, независимо от партия, раса или религия.

Подобни резолюции са традиционни опити да се покаже, че нашето правителство е обединено около общи ценности в момент на смут и насилие.

Гнили демократи се въздържат

Вотът трябваше да бъде единодушен. Но повече от половината от 213-те демократи в Камарата на представителите отказаха да подкрепят резолюцията.

Общо 58 от тях гласуваха „против“ - представете си!

И още 38 гласуваха „присъстваха“, което означава нито „да“, нито „не“, включително градските демократи Дан Голдман и Грейс Менг, съобщава The Post.

Други 22-ма изобщо не си направиха труда да гласуват, включително представителят от Южен Бронкс Ричи Торес и Джордж Латимър от Уестчестър.

Срам за тях.

За щастие, мярката беше приета с 310-58 гласа, като 215 републиканци и само 95 демократи гласуваха „за“.

Очернят Кърк

Преди гласуването, представителката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес се опозори с реч в парламента, която беше предимно отвратителен удар срещу Кърк.

Въпреки че каза, че „се обединяваме като страна, за да осъдим ужаса на убийството“, тя бързо се обърна, за да атакува републиканците и мъжа, убит на публично събитие пред съпругата и децата си.

Тя настоя, че резолюцията „носи голяма болка на милионите американци, които са преживели сегрегация, Джим Кроу и наследството на тази фанатизъм днес“.

Тя каза още: „Трябва да сме наясно кой е бил Чарли Кърк“ и продължи да го очерня, като изопачава историята му и лъжливо заяви, че той „се е стремил да лиши милиони американци от избирателни права“.

За щастие, несъгласна и по-убедителна гледна точка дойде от кардинал от Ню Йорк Тимъти Долан. Той нарече Кърк „съвременен свети Павел“, добавяйки: „Той е мисионер, той е евангелист, той е герой.“

В интервю за Fox News Долан продължи, казвайки, че Кърк е „човек, който мисля, че е знаел какво е имал предвид Исус, когато е казал, че истината ще ви направи свободни“.

Огромната пропаст между неговото мнение и това на Кортец отразява разделението, което разкъсва Америка.

Разликата е представена като партийна, но омразата към Тръмп е метастазирала в рак, който трови милиони сърца и умове по теми и хора, които не са политически.

По този начин убийството на Кърк разкри непостижимо разделение, където всяка обща основа е неуловима. Клеветата на Кортез срещу жертвата беше достатъчно лоша, но още по-лоши са многото хора, които открито хвалеха и дори аплодираха убийството.

Те са далеч отвъд допустимото, но няма нужда да се гадае коя политическа партия подкрепят.

Това не означава, че всичко, което Тръмп казва или прави, е правилно, но илюстрира суровата необходимост от избор, пред която са изправени всички американци.

Вие с Америка ли сте или с левичарите, които искат да я унищожат?