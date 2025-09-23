Тръмп обяви, че ФБР ще разследва "трансексуалния екстремизъм"

Автор: Труд онлайн
Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ФБР ще разследва "трансексуалния екстремизъм" след убийството на Чарли Кърк. 

„Убиецът на Чарли живее с мъж, който е транссексуален. Стрелецът от „Анъшъншън“ е бил транссексуален. Стрелецът от „Ковенант“ е бил транссексуален. Трябва ли ФБР да разследва транссексуален екстремизъм?", попита журналист Тръмп на борда на Air Force One. 

А той отговори:

"Разглеждаме това много сериозно. Изглежда има нещо. Изглежда нещо се случва."

Тръмп също така призна, че е било приятно да разговаря с милиардера Илон Мъск

„Илон дойде да ни поздрави, но не това е въпросът. Имахме много добри отношения. Беше хубаво, че се отби.“

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения