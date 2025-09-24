Тайните служби ще разследват дали Тръмп е бил умишлено саботиран от служители на ООН

Белият дом съобщи, че Тайните служби разследват твърдения, че президентът Тръмп е бил умишлено саботиран от служители на ООН по време на посещението му в централата на организацията във вторник.

Разследването идва, след като The Sunday Times съобщи, че служители на ООН са се шегували, че ще спрат ескалатора преди заседанието на Общото събрание.

Във вторник ескалатор се повреди, когато Мелания Тръмп, първата дама, стъпи на него.

Това беше един от няколкото проблеми, които породиха съмнения дали Тръмп е бил атакуван от хора вътре в институцията, която той толкова остро критикува.

Когато Тръмп стигна до подиума, за да произнесе речта си пред Общото събрание, телесуфлерът не работеше - въпреки че по-късно услугата беше възстановена - докато основният аудиозапис на ООН към телевизионните новинарски канали премина на превод на чужд език към края на речта му, замъглявайки някои от думите му.

Каролайн Ливит, прессекретарят на президента, заяви пред Fox News във вторник вечерта: „Издадох изявление по-рано, когато през уикенда имаше обезпокоителни репортажи от London Times, както посочихте, че служители на ООН, глобалистки настроени към измама на президента на Съединените щати. Първо беше ескалаторът, след това телесуфльорът, а след това Кейти Павлич забеляза, че звукът в стаята е много по-тих и различен за президента на Съединените щати, отколкото за предишните говорители. Така че, когато съберете всичко това заедно, не ми изглежда като съвпадение. И знам, че имаме хора, включително Тайните служби на Съединените щати, които разследват това, за да се опитат да стигнат до дъното на въпроса. Ако установим, че това са били служители на ООН, които нарочно са се опитвали да спънат, буквално да спънат президента и първата дама на Съединените щати, е, по-добре да има отговорност за тези хора и аз лично ще се погрижа за това.“

Sunday Times съобщи през уикенда, че представители на ООН са били подслушани да се „шегуват“ преди събитието за трикове, които биха могли да извършат, за да подчертаят недостига на финансиране, пред който е изправена организацията, тъй като администрацията на Тръмп задържа пари в брой.

Една от идеите, които се разпространяваха, беше да се изключат ескалаторите и асансьорите и просто да се каже на Тръмп, че са им свършили парите, така че той трябва да се качи по стълбите.

Във вторник ескалаторите във входното антре на сградата на ООН в Ню Йорк работеха перфектно до решаващия момент, в който първата дама стъпи на един от тях, което накара нея и Тръмп да се качат по спрялата стъпала.

Ако това е било умишлено действие, целящо да злепостави президента, то това не е проработило точно така. Тръмп го включи в речта си, след като критикува ООН, че не е направила нищо, за да помогне на усилията му за миротворчество за прекратяване на войните.

„Всичко, което получих от Организацията на обединените нации, беше ескалатор, който по пътя нагоре спря точно по средата. Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне. Но тя е в отлична форма. И двамата сме в добра форма.“

Тръмп добави: „После телесуфлерът не работеше. Това са двете неща, които получих от Организацията на обединените нации - лош ескалатор и лош телесуфлер. Благодаря ви много. И между другото, сега работи. Просто продължи. Благодаря ви.“

Говорител на ООН заяви, че и трите инцидента са истински злополуки.

„Относно ескалатора: Механизмът за безопасност е бил задействан неволно от някой, който е бил пред президента на ескалатора. Ескалаторът е бил незабавно рестартиран и е в експлоатация“, каза Фархан Азиз Хак от името на ООН. „Относно телесуфлера, нямаме коментар, тъй като не го управляваме. Аудиозаписът от превода е бил чут, когато неофициален преводач е натиснал грешен бутон, което за кратко е позволило на преводач, който не е от ООН, да бъде чут.“

Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН, заяви в изявление във вторник вечерта, че видеооператор от американската делегация може неволно да е задействал „функция за безопасност“ на ескалатора.

Той каза: „Президентът Тръмп, придружен от първата дама и делегацията, пристигна в сградата на щаба на ООН тази сутрин и влезе през входа за делегати. След като преминаха през охранителните порти, президентът Тръмп и първата дама се приближиха до ескалатора. В опит да документира пристигането им, видеооператор от американската делегация стъпи на ескалатора пред президента и първата дама. Тъй като видеооператорът, който се беше качил на ескалатора достигна върха, първата дама, последвана от президента Тръмп, се качиха по стъпалата в долната част. В този момент (9:50 ч.) ескалаторът спря.

„Нашият техник, който беше на мястото, рестартира ескалатора веднага щом делегацията се изкачи на втория етаж. Последващото разследване, включително отчитане на централния процесор на машината, показа, че ескалаторът е спрял, след като вграден предпазен механизъм на гребена на стъпалото в горната част на ескалатора се задейства. Предпазният механизъм е проектиран да предотвратява случайно захващане и заклещване или издърпване на хора или предмети в зъбните колела. Видеооператорът може неволно да е задействал описаната по-горе предпазна функция.“