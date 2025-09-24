Трансджендър гаджето на Тайлър Робинсън, който уби Чарли Кърк, се покри

Трансджендърът, с когото предполагаемия убиец на Чарли Кърк е живял, изглежда е избягал от уютната им градска къща в Юта, оставяйки писма да се трупат в пощата отвън. Той е изправен пред нарастваща критика за това, че не е предал обвиняемия убиец, след като Тайлър Робинсън е признал за убийството в поредица от текстови съобщения.
22-годишният Ланс Туигс, който според съобщенията сътрудничи на властите, откакто партньорът му, Тайлър Робинсън, също на 22 години, призна, че е застрелял съоснователя на Turning Point USA по време на лекция на 10 септември, е изчезнал, съобщиха съседи в Сейнт Джордж, Юта, пред The Post във вторник.
Съседите са забелязали, че пощата се трупа пред градската къща, която двойката е споделяла за 1800 долара на месец. Негативната реакция на обществеността вероятно е застрашила безопасността му - и полицаите все още присъстват в старомодната общност дори две седмици след като Робинсън е бил окован с белезници.
Джеси Райли, който живее само на няколко къщи от двойката, каза, че не е виждал никакви скорошни признаци на живот в апартамента.
„Определено е шок, че се е случило тук. Това е тих квартал. Познаваш съседа си отляво или отдясно, но хората са доста изолирани“, каза Райли пред The Post. „Не съм видял никой да излиза. На вратата стоят оставени бележки, така че изглежда никой не е бил там.“
Шерифът на окръг Вашингтон Нейт Бруксби преди това заяви, че Туигс е била на „безопасно място много далеч от Сейнт Джордж“ и е трябвало „да се скрие за дълго време“.
Туигс не е обвинена в престъпление във връзка със стрелбата срещу Кърк и е била неразделна част от разследването като очевидното лице, към което Робинсън се е обърнал непосредствено след убийството.
Робинсън очевидно е оставил бележка под клавиатурата на настолния компютър на Туигс и я е инструктирал да я намери, след като Кърк е бил застрелян. Предполагаемият убиец също е изпратил текстово съобщение на Туигс, за да признае за убийството, като Туигс е отговорила с очевидно недоверие, опитвайки се да рационализира бързо развиващото се.
Туигс, транссексуална жена в преход, беше описана като „черната овца“ на семейството си от Юта, които не са знаели за предполагаемата й връзка с Робинсън.
Родителите й са я изгонили през 2018 г., защото баща му я смятал за „проблематична“ и неуважителна, според роднина. Той също така твърди, че Туигс е прекалила с видеоигрите и е започнала да „се държи неадекватно“ заради употребата на вещества.
Туигс е живяла с баба си и дядо си, преди да се премести при група съквартиранти в колежа. След като завършват и съквартирантите се изнасят, Робинсън се присъединява към групата.
През 2022 г. тя изразява подкрепа за бившия президент Джо Байдън и се шегува, че е била обект на реклами за различни психични разстройства, включително шизофрения и гранично личностно разстройство.