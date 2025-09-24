Трансджендър гаджето на Тайлър Робинсън, който уби Чарли Кърк, се покри

Трансджендърът, с когото предполагаемия убиец на Чарли Кърк е живял, изглежда е избягал от уютната им градска къща в Юта, оставяйки писма да се трупат в пощата отвън. Той е изправен пред нарастваща критика за това, че не е предал обвиняемия убиец, след като Тайлър Робинсън е признал за убийството в поредица от текстови съобщения.

22-годишният Ланс Туигс, който според съобщенията сътрудничи на властите, откакто партньорът му, Тайлър Робинсън, също на 22 години, призна, че е застрелял съоснователя на Turning Point USA по време на лекция на 10 септември, е изчезнал, съобщиха съседи в Сейнт Джордж, Юта, пред The ​​Post във вторник.

Съседите са забелязали, че пощата се трупа пред градската къща, която двойката е споделяла за 1800 долара на месец. Негативната реакция на обществеността вероятно е застрашила безопасността му - и полицаите все още присъстват в старомодната общност дори две седмици след като Робинсън е бил окован с белезници.

Джеси Райли, който живее само на няколко къщи от двойката, каза, че не е виждал никакви скорошни признаци на живот в апартамента.

„Определено е шок, че се е случило тук. Това е тих квартал. Познаваш съседа си отляво или отдясно, но хората са доста изолирани“, каза Райли пред The ​​Post. „Не съм видял никой да излиза. На вратата стоят оставени бележки, така че изглежда никой не е бил там.“

Шерифът на окръг Вашингтон Нейт Бруксби преди това заяви, че Туигс е била на „безопасно място много далеч от Сейнт Джордж“ и е трябвало „да се скрие за дълго време“.

Туигс не е обвинена в престъпление във връзка със стрелбата срещу Кърк и е била неразделна част от разследването като очевидното лице, към което Робинсън се е обърнал непосредствено след убийството.

Робинсън очевидно е оставил бележка под клавиатурата на настолния компютър на Туигс и я е инструктирал да я намери, след като Кърк е бил застрелян. Предполагаемият убиец също е изпратил текстово съобщение на Туигс, за да признае за убийството, като Туигс е отговорила с очевидно недоверие, опитвайки се да рационализира бързо развиващото се.

Туигс, транссексуална жена в преход, беше описана като „черната овца“ на семейството си от Юта, които не са знаели за предполагаемата й връзка с Робинсън.

Родителите й са я изгонили през 2018 г., защото баща му я смятал за „проблематична“ и неуважителна, според роднина. Той също така твърди, че Туигс е прекалила с видеоигрите и е започнала да „се държи неадекватно“ заради употребата на вещества.

Туигс е живяла с баба си и дядо си, преди да се премести при група съквартиранти в колежа. След като завършват и съквартирантите се изнасят, Робинсън се присъединява към групата.

През 2022 г. тя изразява подкрепа за бившия президент Джо Байдън и се шегува, че е била обект на реклами за различни психични разстройства, включително шизофрения и гранично личностно разстройство.