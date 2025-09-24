ANTI ICE пишело на куршумите, с които е стреляно по полеви офис на Службата за имиграция в Далас

ФБР съобщи, че боеприпаси, намерени след стрелбата по полеви офис на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас, са били гравирани с фразата „ANTI ICE“.

Бюрото добави, че случаят се разследва като акт на „целенасочено насилие“.

Има противоречиви съобщения за броя на жертвите и ранените. Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че двама задържани са били убити, а друг е в критично състояние.

По-рано полицията в Далас съобщи, че един човек е загинал и четирима са били простреляни.

Нападателят е починал и от самонанесена огнестрелна рана. Заподозреният не е идентифициран.

Стрелецът е открил огън по офиса от съседна сграда около 6:40 ч. местно време, съобщиха служители.

Специалният агент на ФБР в Далас, Джоузеф Ротрок, заяви, че това е „координирана атака“ и „просто най-скорошният пример за целенасочено насилие, който сме виждали“.

Първите доказателства сочат, че инцидентът е бил „против ICE по природа“, добави той.

Върху открита, неизползвана гилза е гравирана фразата „ANTI ICE“, каза директорът на ФБР Каш Пател.

Многобройни изстрели са били произведени малко преди 7 сутринта местно време, каза Пател.

Първоначалният преглед на доказателствата показва „идеологически мотив зад тази атака“, добави той, описвайки нападението като „презряно“.

„Цялото правителство“ ще реагира, каза Ротрок. „Няма да има ресурс, който да не бъде използван, за да се подведат под отговорност всички отговорни лица и да се подведат под отговорност. Няма пострадали полицаи."

Жертвите са били отвеждани в сградата, за да бъдат обработени и репатрирани, съобщи Fox News, позовавайки се на източници от полицейското управление на Далас.

Герг Абът, губернаторът на Тексас, заяви, че стрелбата „НЯМА да забави ареста, задържането и депортирането на нелегални имигранти“.

Той добави: „Ще работим с ICE и полицейското управление на Далас, за да стигнем до дъното на мотива на убиеца.“

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза: „Обсесивната атака срещу правоохранителните органи, особено срещу ICE, трябва да спре.

„Моля се за всички пострадали при това нападение и за техните семейства“, добави той.

Никой агент на ICE не е бил прострелян или ранен, съобщи американската партньорска мрежа на Sky News, NBC.

Въпреки съобщенията, че никой агент на ICE не е бил прострелян, главният прокурор на САЩ Кен Пакстън заяви: „Ще продължим да правим всичко по силите си, за да се борим с тревожното увеличение на целенасочените атаки срещу ICE и всички правоохранителни органи от зли, извратени личности.“