Георг Георгиев и Марко Рубио разговаряха за сигурността в Черноморския регион

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от държави членки на НАТО и партньорски страни.

Основните теми в разговора бяха: сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа, укрепването на трансатлантическите връзки.

Двамата подчертаха необходимостта от поддържане на единството в НАТО и ЕС в контекста на руската агресия и изразиха готовност за продължаване на стратегическия диалог.

Министър Георгиев благодари за последователната подкрепа на САЩ за стабилността и демократичното развитие в Югоизточна Европа, като подчерта значението на българо-американското партньорство.

От своя страна държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и приноса ѝ към регионалната сигурност.

В заключение, двамата се обединиха около извода, че отношенията между България и САЩ ще продължат да се развиват във възходяща посока – не само в сферата на сигурността, но и в енергетиката, икономиката и технологиите.