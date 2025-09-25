Ванс: Мъжът, стрелял по офис на ICE в Далас, е ляв екстремист

Снайперистът, за когото се твърди, че е застрелял задържан и е ранил още двама в център за обработка на имиграционни документи в Тексас, е бил „ляв екстремист“.

Заподозреният е открил огън „безразборно“ в полевия офис на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас в сряда сутринта, преди да се самоубие, съобщи местната полиция, добавяйки, че няма пострадали имиграционни служители.

Каш Пател, директорът на ФБР, сподели в X снимка на това, което той определи като неизползвани гилзи на заподозрения, на която се вижда една с надпис „ANTI-ICE“ отстрани.

Един задържан е убит, а двама други са в критично състояние в болница, според Homeland Security. По-рано беше посочено, че двама души са загинали при стрелбата, но беше издадена корекция, с която се ревизира броят на жертвите.

Един от ранените задържани е мексикански гражданин, съобщи Министерството на външните работи на Мексико.

„Консулството е в постоянна комуникация с властите, отговарящи за разследването, и чака разрешение да посети хоспитализирания мексикански гражданин“, се казва в изявление на министерството.

Ванс, говорейки на събитие в Северна Каролина, заяви, че стрелецът е бил „политически мотивиран да преследва хора, които охраняват границата ни“. Той описа заподозрения, посочен в докладите като 29-годишния Джошуа Джан, като „ляв екстремист - човек, който е написал анти-ICE послания върху куршумите си. Това са някои доказателства, които имаме, но все още не са публично достояние“.

Пател написа: „Докато разследването е в ход, първоначалният преглед на доказателствата показва идеологически мотив зад това нападение. Властите третират нападението като „акт на целенасочено насилие“, съобщи ФБР.

Стрелецът е започнал да стреля от покрива на близка сграда в офиса в Далас, който обработва наскоро арестувани задържани, около 6:40 ч. местно време.

Триша Маклафлин, говорител на Министерството на вътрешната сигурност, каза пред Fox News, че „изглежда сякаш е било снайпер или някакъв вид изстрел с дълга форма“.

Президентът Тръмп заяви в Truth Social: „Това насилие е резултат от това, че радикално левите демократи постоянно демонизират правоприлагащите органи, призовават за разрушаване на ICE и сравняват служителите на ICE с „нацисти“.

Ванс също осъди стрелбата. „Обсесивната атака срещу правоохранителните органи, особено срещу ICE, трябва да спре“, каза той. В разговор в X, той по-късно нарече Джон Фавро, водещ на подкаст, „глупак“, след като обвини вицепрезидента в разпространение на невярна информация за нападението.

Говорейки на събитието в Конкорд, Северна Каролина, Ванс каза: „Когато ни насърчават да разобличаваме служителите на ICE, какво мислите, че ще се случи?

„Това, което ще се случи, е политическо насилие, а политическото насилие е излязло извън контрол в тази страна. Трябва да го спрем, трябва да го осъдим - и това, за съжаление, започва от самия връх на Демократическата партия.“

Той добави: „Доколкото знаем, изглежда, че някои от задържаните, с други думи, някои от потенциалните нелегални имигранти, са били едни от засегнатите. Вижте, само защото не подкрепяме нелегалните имигранти, не искаме те да бъдат екзекутирани от жестоки убийци, ангажирани с политическо насилие.“

Тед Круз, републикански сенатор за Тексас, заяви: „Това трябва да спре. Насилието е грешно. Политически мотивираното насилие е грешно. Не бива да използваме език, който вдъхновява луди.“

Инцидентът се случи две седмици след като Чарли Кърк беше убит от снайперист по време на митинг в Юта. Разследването на смъртта му разглежда идеологически мотиви.

Нападението в сряда беше третата стрелба тази година в Тексас в обект на Homeland Security. Полицай беше прострелян при инцидент през юли в център за задържане на ICE в Прейриленд, а същия месец 27-годишен мъж от Мичиган беше застрелян от агенти, след като откриха огън по станция на американския граничен патрул в Макалън.

Полевият офис на ICE в Далас също беше обект на бомбена заплаха миналия месец. Братън Дийн Уилкинсън, 36-годишен гражданин на САЩ, влязъл в сградата, твърдейки, че има бомба в раницата си, според Homeland Security.

ICE се занимава с арестуването, задържането и депортирането на хора, които са в САЩ незаконно или са нарушили имиграционните закони. Федералната агенция е била обект на протести през цялата година заради твърдения, че нейните служители са задържали мигранти, които имат право да живеят и работят в САЩ.

Местата за задържане все по-често се превръщат в места на конфликти в САЩ, като тежко въоръжени агенти използват пиперливи пистолети, сълзотворен газ и други химически вещества в сблъсъци с протестиращите.

Този месец Маклафлин заяви, че служителите на реда са изправени пред вълна от насилие, след като агенцията предупреди, че нападението над нейните служители представлява федерално престъпление, наказуемо с тежки обвинения.