Желязков се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Ню Йорк

Автор: Труд онлайн
Америка

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им днес, 25 септември.

Двамата разговаряха в Ню Йорк, където премиерът Росен Желязков ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. 

В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата.

Снимки: Министерски съвет 

Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост. 

Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната.

Вселенският патриарх пожела успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения