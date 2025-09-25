Тръмп обвини ООН в зловещ "троен саботаж"

Още по темата: Тайните служби ще разследват дали Тръмп е бил умишлено саботиран от служители на ООН 24.09.2025 17:37

Доналд Тръмп се разгневи срещу това, което той нарича „троен саботаж“ срещу участието му в Общото събрание на ООН.

В публикация на своята платформа Truth Social, президентът на САЩ твърди, че ескалатор е бил повреден, докато се е качвал по него с първата дама Мелания, че телесуфлерът е отказал да работи и че световните лидери не са могли да чуят речта му.

„Не едно, не две, а три много зловещи събития!“, написа той. „Това не беше съвпадение, това беше троен саботаж в ООН. Те трябва да се срамуват от себе си.“

Той също така каза, че е поискал от ООН да запази записите от охранителните камери и поиска разследване, добавяйки, че Тайните служби са участвали в разследването на инцидента с ескалатора.

Служители на ООН заявиха, че вграденият механизъм за безопасност на ескалатора е бил задействан и телесуфлерът е бил управляван от Белия дом, а не от организацията.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик заяви, че показания от централния процесор на ескалатора показват, че той „е спрял, след като вграден предпазен механизъм на гребена се е задействал в горната част на ескалатора“.

Той каза, че видеооператорът на Тръмп се е движил назад по ескалатора, за да заснеме пристигането му с първата дама и „може би е задействал неволно предпазната функция“.