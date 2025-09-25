Ефектът на Чарли Кърк: Как едно политическо убийство предизвика религиозно пробуждане в САЩ

Когато Британи Хъфман чула, че Чарли Кърк е бил застрелян, тя веднага отворила приложението за социални медии X на телефона си. Първото нещо, което видяла, били суровите кадри от убийството на десния активист, които се разпространиха светкавично на 10 септември.

„Беше сърцераздирателно на толкова много нива“, казва 37-годишната Хъфман, майка на три деца от Форт Уейн, Индиана. „Той беше едно от най-големите ми влияния относно използването на гласа ми.“

Подобно на съпруга си Девин, Хъфман е израснала в религиозно семейство, но е спряла редовно да посещава църква като млада.

В съответната неделя семейство Хъфман се върнали на църква и за първи път взели със себе си синовете си, 11-годишния Джак, 9-годишния Хенри и тригодишния Чарли. По-късно Хъфман разказа за преживяването в публикация в TikTok, която е гледана 350 000 пъти.

Хъфман споделя пред The ​​Times, че връщането в църквата е било „изцелително преживяване“. Тя казва, че и трите момчета сега се молят всяка вечер преди вечеря, а най-малкото ѝ дете почти е запомнило молитвата си преди лягане.

„Ако не беше трагичната кончина на Чарли Кърк, нямаше да направим тази промяна“, отбелязва тя.

Историята на Хъфман не е уникална. През двете седмици след убийството на Кърк, пастори в цялата страна съобщиха за скок в посещаемостта, обикновено запазен за Коледа или Великден. Социалните медии бяха изпълнени със свидетелства на млади хора, обръщащи се към християнството за първи път, като дори атеисти казват, че преосмислят позицията си по отношение на религията.

Пасторите са измислили термин за религиозното възраждане, предизвикано от смъртта на Кърк: ефектът на Чарли.

На стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, 200 000 души се събраха за неговия възпоменателен концерт в неделя, където президентът Тръмп и четирима членове на кабинета му произнесоха речи. Мат Морстад от Скотсдейл, Аризона, също присъства на възпоменанието със съпругата си Лорън и синовете си Уил, на 14 години, и Макс, на 11 години.

„Никога не съм виждал политици да говорят с толкова голяма убеденост за собствената си вяра и да са толкова уверени в публичното си изразяване на своята система от вярвания и вяра, и това може да насърчи повече хора да дойдат при Бога“, обяснява Морстад, който е водещ на подкаст GSD Nation за християнството със синовете си. „Очевидно вярваме в християнската етика в това семейство и че влошаването на тези неща през последните няколко десетилетия е голяма причина, поради която Америка се бори – и връщането към това е част от това как изглежда спасяването на Америка.“

Според проучване на Института за изследване на обществените религии, 24% от американците са посещавали седмични църковни служби през 2023 г., в сравнение с 31% през 2013 г. Но скорошно проучване на Pew Religious Landscape Study показа, че този спад се забавя. Сега има признаци, че спадът може да се обърне.

В Ървайн, Калифорния, 20-годишен студент на име Брайс Бохоркес заснел препълнените паркинги пред църквата „Оушънс“, където е дългогодишен член. „Чарли Кърк, виж какво направи. Няма място за паркиране. Всички искат да дойдат сега. Амин“, казва Бохоркес във видеото, което е гледано повече от три милиона пъти.

На фона на това християнско възраждане, пророчество, което твърди, че последните времена са неизбежни и "Възнасянето" ще се случи на 23 или 24 септември, се разпространи в социалните мрежи. Датата изглежда произхожда от южноафриканец на име Джошуа Мхлакела, който каза във видеоклип в YouTube през юни, че Исус го е посетил насън.

Християнски инфлуенсъри в TikTok споделят видеоклипове, в които говорят за подготовка за възнесението си на небето, а някои предполагат, че събитието може да последва скоро след убийството на Кърк.

Бохоркес каза, че ефектът на Чарли е „красив за гледане“.

„Хората осъзнаха, че утрешният ден не е обещан. Смъртта на Чарли беше Божият начин да ни напомни да живеем за него", допълва той.

За Джейсън Ледерфайн, 44-годишен ветеран от американската армия и атеист от Колиървил, Тенеси, смъртта на Кърк запечата духовна трансформация, която се е случвала от месеци. Той казва, че видеоклип на посещението на Кърк в Израел по-рано тази година е това, което първоначално го е привлякло към християнството.

„Той усети Божието присъствие“, казва Ледерфайн, който работи като коментатор на ринга за компания за смесени бойни изкуства. „Видях колко щастлив го направи това, колко радост донесе в живота му... и това е, което напълно отвори сърцето ми, за да го приема.“

Ледерфайн трябваше да присъства на едно от посещенията на Кърк в кампуса Turning Point USA в Оксфорд, Мисисипи, през октомври.

„Щях да стоя на опашка и просто да се надявам да имам възможността да кажа на Чарли какво е направил за мен.“

Вместо това, на 11 септември той беше интервюиран от местна телевизионна станция за смъртта на Кърк и какво е означавал животът му за него. Видеото беше публикувано във Facebook, където е гледано повече от десет милиона пъти.

„Това е голямото убийство и повратна точка за моето поколение“, казва Ледерфайн. „Ако Чарли само знаеше, че е променил живота ми, щеше да умре щастлив.“

Кърк е съосновател на Turning Point USA през 2012 г. на 18-годишна възраст и превръща организацията в център за либертариански и консервативни идеи в кампуса. Тя има около 2100 клона в университетски кампуси и гимназии в цялата страна. През 2021 г. Кърк създава религиозен клон на организацията, наречен TPUSA Faith, за да, както той казва, „елиминира уокизма от американския амвон“.

Миналата неделя много евангелски мегацъркви характеризираха смъртта му като форма на мъченичество. Това включва и баптистката църква Prestonwood в Плано, Тексас, където на конгрегантите беше показано генерирано от изкуствен интелект видео, на което Кърк реагира на собствената си смърт.

„Искам да знаете: Добре съм“, казва аватар с изкуствен интелект в клипа. „Не защото тялото ми е добре, а защото душата ми е в безопасност в Христос. Смъртта не е краят. Това е повишение.“

За Хъфман, постоянната жажда на Кърк за знания и готовността му да промени мнението си, водейки дебати в университетски кампуси из цялата страна, го направиха толкова силен защитник на християнството.

„Мисля, че той беше толкова красив, безкомпромисен. Просто не се страхуваше да греши“, казва тя.„Той наистина връща толкова много хора обратно в църквата, обратно към Бога, обратно към семейството и обратно към страната. И се надявам да изпълним мечтата му да направи рая претъпкан.“