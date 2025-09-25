Пийт Хегсет е свикал стотици американски генерали на спешна среща

Никой не знае защо

Висши военни командири от цял свят се връщат в САЩ

Министърът на отбраната Пийт Хегсет е наредил на приблизително 800 генерали и адмирали да се съберат във вторник, 30 септември, без посочена причина, в база на морската пехота във Вирджиния, съобщава The Washington Post.

Според повече от дузина запознати с въпроса източници, изключително необичайната директива е била изпратена до почти всички висши военни командири от армията на САЩ по целия свят, включително в конфликтни зони.

Говорителят на Пентагона Шон Парнеле е потвърдил пред вестника, че Хегсет „ще се обърне към висшето военно ръководство в началото на следващата седмица“, но не е разкрил подробности.

Заповедта на Хегсет, според запознати с въпроса, се отнася за всички висши офицери с ранг на бригаден генерал или по-висок, или техен еквивалент във ВМС, служещи на командни длъжности, както и за техните най-висши съветници. Обикновено тези офицери ръководят стотици или хиляди войници.

Никой от източниците на Washington Post не е могъл да си припомни за предишен случай, в който министърът на отбраната на САЩ е свикал толкова много командири на едно място.

Източниците също са изразили изненада, че Хегсет е свикал командири, служещи в чужбина, особено в Азиатско-тихоокеанския регион. „Странно е“, казал един от тях;

„Хората са много притеснени. Нямат представа какво означава това“.