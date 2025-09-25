„Сикрет сървис“ разследва саботажи срещу Тръмп в ООН

“Не едно, не две, а три много зловещи събития”, написа американският президент

Неизправност на ескалатора, повреда на телепромптера и проблеми със звука

Съжалявал, че не е ремонтирал сградата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба “Сикрет сървис” разследва по думите му “саботаж” в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация.

Тръмп написа в публикация в “Трут Соушъл”, че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента. Също така заяви и, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.

“Не едно, не две, а три много зловещи събития”, написа Тръмп.

Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване.

Ескалаторът в централата на ООН спря точно, когато на него се бяха качили президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания вчера. От кадрите се вижда, че Тръмп, Мелания и придружаващата ги делегация се качват на ескалатора, като Мелания е начело. Но още веднага той спира. Мелания и Тръмп се оглеждат с подозрителен вид, а после започват да се качват нагоре на собствен ход, последвани от цялата делегация.

Тръмп припомни инцидента с ескалатора в изказването си пред Общото събрание на ООН, както каза, че това е всичко, което той е получил от световната организация - един ескалатор, който спира по средата. “Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне”, заяви Тръмп.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит призова за уволняването незабавно на хората по поддръжката на ескалатора. Но от ООН заявиха, че член от делегацията на Тръмп е задействал по погрешка бутона за спирането на ескалатора.

Тръмп пък изрази съжаление, че неговата фирма за недвижими имоти не е спечелила търг за възлагане на обществена поръчка в началото на 21 век за ремонт на сградата на ООН в Ню Йорк.