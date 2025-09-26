Тръмп: САЩ ще наложат 100% мита върху вноса на фармацевтични продукти на 1 октомври

Автор: Труд онлайн
Съединените щати ще наложат 100% мита върху фармацевтични продукти на 1 октомври. Президентът Доналд Тръмп обяви това на 25 септември в Truth Social.
Според Тръмп, Вашингтон ще наложи 100% мита върху всички маркови или патентовани фармацевтични продукти, считано от 1 октомври.
Тръмп добави, че ще бъдат направени изключения за производители, които вече са започнали изграждането на своите фабрики в Съединените щати.
На 12 май президентът подписа изпълнителна заповед за намаляване на цените на лекарствата в Съединените щати с 59-90%. На пресконференция той обяви, че ще наложи тарифи върху вносните фармацевтични продукти, ако цените в страната не се изравнят с тези в други страни.