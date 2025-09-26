Как гаджето на убиеца на Чарли Кърк се превърна от отличник, с невероятен музикален талант, в транссексуална жена погълната от наркотици и омраза?

Любовникът на предполагаемия убиец на Чарли Кърк е бил изгонен от семейния си дом, след като се е скарал с баща си заради религията им, твърди нова информация.

Приятел на Ланс Туигс, който е транссексуален приятел на обвиняемия убиец на Кърк Тайлър Робинсън, твърди, че е останал без дом в гимназията, след като е отхвърлил мормонизма.

19-годишният Брейлон Нилсен каза пред New York Post, че Туигс от време на време е живял със семейството ѝ, след като е бил изгонен от родителите си.

„Обичах Ланс. Родителите му го изгониха от къщата му и той живееше с нас. Родителите му никога не са се разбирали със семейството ми“, разказа тя, твърдейки, че в крайна сметка са го изгонили, защото е отхвърлил мормонизма в последната си година в гимназията.

„Идваше вкъщи от време на време. Живееше по диваните на различни хора - няколко месеца с нас, няколко с приятели. Но не обичаше да заема дивана ни.“

Според доклада, Туигс е посещавал Dixie Success Academy, ускорена програма, която позволява на студентите да завършат с асоциирана степен.

Нилсен описва Туигс като отличен ученик, а публикации в социалните медии, видени от The Post, показват, че е свирил превъзходно на пиано, докато е бил в гимназията.

„Той имаше отлични оценки. Беше много трудолюбив“, каза Нилсен, „не беше голям купонджия Той просто се грижеше за хората.“

Една публикация в социалните мрежи, видяна от изданието, показва, че Туигс е свирил Прелюдия № 1 на Гершуин в рецитал през 2020 г., заедно с брат си, който е свирил Шопен.

„Детската музика беше като спокойна река, течаща през дома ни в продължение на много, много години. Чувствам се толкова благодарна“, твърди се, че е написала майка му във вече изтрита публикация във Facebook, видяна от The Post.

Някои от роднините на Туигс обаче казаха, че отношенията му със семейството са се влошили и той се е „отчуждил и радикализирал“. Говорейки анонимно те споделиха, Туигс се е борил с половата си идентичност, имал е проблеми със злоупотребата с вещества и е бил пристрастен към видеоигрите.

„Баща му смятал, че е неуважителен и е проблематичен, затова го изгонили“, разкри роднина на Туигс в интервю за Fox News. „След това той е живял с баба си и дядо си, докато не навърши 18 години и не завърши гимназия. Но истинската причина за неговото поведение е била употребата на наркотици и алкохол, както и пристрастяването му към игрите."

Туигс не е обвинен в никакви престъпления и властите заявиха, че е сътрудничил на разследването.

Робинсън сега е изправен пред обвинения в утежнено убийство за смъртоносната стрелба по консервативния активист Чарли Кърк на 10 септември на събитие, организирано от Turning Point USA в университета Utah Valley.

Близките на Туигс казват, че той се е преместил в градска къща с други студенти, преди Робинсън да заживее в дома. В крайна сметка другите съквартиранти се изнесли, оставяйки Туигс и Робинсън заедно в къщата. Роднините потвърдиха, че двамата са били в романтична връзка.

В отделно интервю анонимен роднина каза пред Fox News, че Туигс е развил „омраза“ към християните и консерваторите.

„Той ни мразеше. Не беше възпитан по този начин, но през годините се е откъснал и радикализирал“, каза роднината. Той добави, че Туигс е бил „винаги ядосан“ и поведението му се е влошило през последните няколко години, като предполага, че Туигс може да е повлиял на политиката на Робинсън по време на съвместния им живот.

„Мисля, че Тайлър се е влошил много през годината, в която са били заедно. Те са големи геймъри и очевидно имат тази група, която влияе както на тях, така и на другите. Но интуицията ми подсказва, че Туигс е оказал по-голямо влияние“, сподели роднината.

Туигс беше въвлечен в разследването, когато Робинсън му изпрати съобщение: „Зарежи това, което правиш, погледни под клавиатурата“.

Туигс твърди, че е намерил бележка, на която пише: „Имах възможността да се справя с Чарли Кърк и ще се възползвам“, казаха прокурорите.