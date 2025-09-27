Служителка на екипа на Тръмп е била нападната физически и вербално от лудя лява екстремистка в сградата на ООН

Служител на администрацията на Доналд Тръмп е бил физически нападнат от „луд левичар“ в сградата на ООН в четвъртък следобед по време на събранието на Общото събрание на ООН, научи Fox News Digital.

Служителят, който работи в областта на международните отношения в Министерството на здравеопазването и социалните услуги, е бил в Ню Йорк, където е подпомагал министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши и ръководния екип на министерството в Общото събрание на ООН.

„Служител на HHS е бил проследен до тоалетната, записван, физически нападнат и вербално обиден от луд левичар в ООН, който по някакъв начин е проникнал в сградата, преминавайки през няколко нива на охрана“, заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели пред Fox News Digital. „За щастие, служителят е в безопасност, а лудият е арестуван, но това е част от поредица тревожни и опасни провали на ООН след саботажа им срещу президента Тръмп преди и по време на речта му.“

Тръмп критикува ООН за „създаването на нови проблеми“ и поставя под въпрос ролята ѝ в пламенната реч пред Общото събрание на ООН

Кели заяви пред Fox News Digital, че тайните служби на САЩ ще разследват „как този агресивен протестиращ е бил допуснат до важно събитие, свързано с националната сигурност“.

Източник, запознат с случая, заяви пред Fox News Digital, че лицето е обвинено в нападение, тежко тормозене, опит за нападение и незаконно притежание на оръжие. Лицето е било освободено от ареста в 19:30 ч. в петък вечерта, заяви източникът. Лицето се очаква да се яви в съда на 13 ноември.

„ООН трябва да отговори защо тези изключително тревожни инциденти продължават да се случват срещу президента и неговия екип“, заяви Кели.

„Ние сме възмутени, че член на делегацията на САЩ е бил физически нападнат в централата на ООН в следобеда на 25 септември“, заяви говорител на САЩ в ООН пред Fox News Digital. „Това нападение трябва да бъде разгледано незабавно и последствията трябва да бъдат усетени.“

Говорителят заяви пред Fox News Digital, че „самата ООН признава, че е загубила посоката си“.

„Сега тя се е превърнала в арена, където член на американската делегация е тормозен и нападнат“, каза говорителят. „Ако не можете да гарантирате безопасността на хората в собствената си сграда, как можете да твърдите, че сте дипломатическият център на света?“

Говорителят определи инцидента като „неприемлив“ и заяви пред Fox News Digital, че ООН „ще използва всички налични ресурси, за да подкрепи американските тайни служби в разследването на този инцидент“.

„Знаем, че ООН се нуждае от драстична реформа и сега трябва незабавно да проведе задълбочен преглед на операциите си по сигурността“, заяви говорителят. „Неуспехите на ООН са очевидни в целия свят, а сега и в собствените й зали.“

Говорителят на САЩ в ООН добави: „Достатъчно е достатъчно.“

В ексклузивно интервю за Fox News Digital служителката разказа за преживяването си да бъде следена, тормозена и физически нападната в сградата на ООН.

Длъжностното лице разказа на Fox News Digital, че вървяла по коридора в ООН, когато една жена започнала да я ругае и да я осветява с ярка светлина в лицето.

„Беше много объркващо“, каза длъжностното лице. „Когато направих крачка назад и си възвърнах равновесието, това не спря. Разбрах какво се случва. Разбрах, че ми крещят и че светлината е и записващо устройство.“

Служителката се опитала да избяга от жената, която крещяла обидни и пропалестински коментари по неин адрес, докато я следваше отблизо.

Служителката каза, че жената я е нарекла „фашистка“ и „нацистка“.

„Обидите се превърнаха в конкретни обиди“, каза служителката, като разказа на Fox News Digital, че е влязла в женската тоалетна, за да избяга, но жената продължила да я следва.

„Крещенето й се превърна в писъци – хипер-агресивни обиди“, каза служителката.

Служителката се опитала да се скрие в тоалетната кабинка, но разказала на Fox News Digital, че жената я бутала и се опитвала да влезе в кабината. Щом служителката успяла да затвори вратата, жената сложила камерата над вратата на тоалетната кабинка, за да продължи да снима служителката и да крещи.

Служителката изчакала крещенето да спре и излязла от кабината, надявайки се, че жената е си тръгнала, но жената я чакала на вратата и продължила да я следва в коридора, като продължавала да й крещи и да я осветява с фенерче в лицето. В крайна сметка служителката успяла да избяга.

Служителката разказа на Fox News Digital, че инцидентът е продължил около 10 минути.

„Имаше много политически характер“, каза тя. „Секретарят Кенеди получава огромно количество стрели и заплахи, с които се справя, но изглежда, че това не е достатъчно и се разпространява надолу.“

Тя добави: „Това е плашещо за екипа. Но ние сме по-силни и имаме невероятно ръководство.“

Fox News Digital научи, че жената е била арестувана от полицията на Ню Йорк. Не е ясно дали все още е в ареста.

Полицията на Ню Йорк не отговори веднага на искането за коментар от Fox News Digital.

Обединените нации не отговориха на искането за коментар от Fox News Digital.