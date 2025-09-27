Служителка на екипа на Тръмп е била нападната физически и вербално от лудя лява екстремистка в сградата на ООН

Автор: Труд онлайн
Америка

Служител на администрацията на Доналд Тръмп е бил физически нападнат от „луд левичар“ в сградата на ООН в четвъртък следобед по време на събранието на Общото събрание на ООН, научи Fox News Digital.

Служителят, който работи в областта на международните отношения в Министерството на здравеопазването и социалните услуги, е бил в Ню Йорк, където е подпомагал министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши и ръководния екип на министерството в Общото събрание на ООН.

„Служител на HHS е бил проследен до тоалетната, записван, физически нападнат и вербално обиден от луд левичар в ООН, който по някакъв начин е проникнал в сградата, преминавайки през няколко нива на охрана“, заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели пред Fox News Digital. „За щастие, служителят е в безопасност, а лудият е арестуван, но това е част от поредица тревожни и опасни провали на ООН след саботажа им срещу президента Тръмп преди и по време на речта му.“

Тръмп критикува ООН за „създаването на нови проблеми“ и поставя под въпрос ролята ѝ в пламенната реч пред Общото събрание на ООН

Кели заяви пред Fox News Digital, че тайните служби на САЩ ще разследват „как този агресивен протестиращ е бил допуснат до важно събитие, свързано с националната сигурност“.

Източник, запознат с случая, заяви пред Fox News Digital, че лицето е обвинено в нападение, тежко тормозене, опит за нападение и незаконно притежание на оръжие. Лицето е било освободено от ареста в 19:30 ч. в петък вечерта, заяви източникът. Лицето се очаква да се яви в съда на 13 ноември. 

„ООН трябва да отговори защо тези изключително тревожни инциденти продължават да се случват срещу президента и неговия екип“, заяви Кели.

„Ние сме възмутени, че член на делегацията на САЩ е бил физически нападнат в централата на ООН в следобеда на 25 септември“, заяви говорител на САЩ в ООН пред Fox News Digital. „Това нападение трябва да бъде разгледано незабавно и последствията трябва да бъдат усетени.“

Говорителят заяви пред Fox News Digital, че „самата ООН признава, че е загубила посоката си“.
„Сега тя се е превърнала в арена, където член на американската делегация е тормозен и нападнат“, каза говорителят. „Ако не можете да гарантирате безопасността на хората в собствената си сграда, как можете да твърдите, че сте дипломатическият център на света?“

Говорителят определи инцидента като „неприемлив“ и заяви пред Fox News Digital, че ООН „ще използва всички налични ресурси, за да подкрепи американските тайни служби в разследването на този инцидент“.

„Знаем, че ООН се нуждае от драстична реформа и сега трябва незабавно да проведе задълбочен преглед на операциите си по сигурността“, заяви говорителят. „Неуспехите на ООН са очевидни в целия свят, а сега и в собствените й зали.“

Говорителят на САЩ в ООН добави: „Достатъчно е достатъчно.“

В ексклузивно интервю за Fox News Digital служителката разказа за преживяването си да бъде следена, тормозена и физически нападната в сградата на ООН.

Длъжностното лице разказа на Fox News Digital, че вървяла по коридора в ООН, когато една жена започнала да я ругае и да я осветява с ярка светлина в лицето.

„Беше много объркващо“, каза длъжностното лице. „Когато направих крачка назад и си възвърнах равновесието, това не спря. Разбрах какво се случва. Разбрах, че ми крещят и че светлината е и записващо устройство.“

Служителката се опитала да избяга от жената, която крещяла обидни и пропалестински коментари по неин адрес, докато я следваше отблизо.

Служителката каза, че жената я е нарекла „фашистка“ и „нацистка“. 

„Обидите се превърнаха в конкретни обиди“, каза служителката, като разказа на Fox News Digital, че е влязла в женската тоалетна, за да избяга, но жената продължила да я следва.

„Крещенето й се превърна в писъци – хипер-агресивни обиди“, каза служителката. 

Служителката се опитала да се скрие в тоалетната кабинка, но разказала на Fox News Digital, че жената я бутала и се опитвала да влезе в кабината. Щом служителката успяла да затвори вратата, жената сложила камерата над вратата на тоалетната кабинка, за да продължи да снима служителката и да крещи. 

Служителката изчакала крещенето да спре и излязла от кабината, надявайки се, че жената е си тръгнала, но жената я чакала на вратата и продължила да я следва в коридора, като продължавала да й крещи и да я осветява с фенерче в лицето. В крайна сметка служителката успяла да избяга.

Служителката разказа на Fox News Digital, че инцидентът е продължил около 10 минути.

„Имаше много политически характер“, каза тя. „Секретарят Кенеди получава огромно количество стрели и заплахи, с които се справя, но изглежда, че това не е достатъчно и се разпространява надолу.“

Тя добави: „Това е плашещо за екипа. Но ние сме по-силни и имаме невероятно ръководство.“

Fox News Digital научи, че жената е била арестувана от полицията на Ню Йорк. Не е ясно дали все още е в ареста.

Полицията на Ню Йорк не отговори веднага на искането за коментар от Fox News Digital. 

Обединените нации не отговориха на искането за коментар от Fox News Digital. 

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения