Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг (Обзор)

Турция може да спре да купува руски петрол
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, отхвърляйки призивите на някои крайни десни политици в Израел, които искат да разширят суверенитета си над района и да унищожат надеждите за палестинска държава, съобщи Ройтерс.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от съюзниците си да анексира Западния бряг, което предизвика тревога сред арабските лидери, някои от които се срещнаха във вторник с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, пишат световните агенции.
“Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Това няма да се случи. Достатъчно е. Време е да спрем”, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.
Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Португалия са сред страните, които признаха палестинската държава през последните няколко дни. Израел осъди тези действия. От офиса на Нетаняху заявиха, че премиерът ще изчака да се върне в Израел, за да коментира изявлението на Тръмп.
Израелските селища са нараснали по размер и брой, откакто Израел превзе Западния бряг във войната през 1967 г. Те се простират дълбоко в територията със система от пътища и друга инфраструктура под израелски контрол, което допълнително раздели земята.
Около 700 000 израелски заселници живеят сред 2,7 милиона палестинци в Западния бряг и Източен Ерусалим, които Израел анексира.
Арабските и мюсюлманските страни предупредиха Тръмп по време на среща по-рано тази седмица за тежките последствия от всяка анексия на Западния бряг - послание, което американският президент “разбира много добре”, според външния министър на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан Ал-Сауд.
Тръмп заяви, че в четвъртък е разговарял с представители на страните от Близкия изток и с Нетаняху и че скоро може да бъде постигнато споразумение за Газа.
Според британския в. “Файненшъл таймс” бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Ройтерс обаче прави уговорката, че не може да провери новината по независим път. Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелязва изданието.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна във Вашингтон и с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. След срещата той заяви, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители Ф-35, предаде Ройтерс. “Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни”, каза Тръмп.
След двучасовите си разговори с Ердоган, Тръмп заяви пред репортери, че посланията на срещата им са били “много убедителни” по редица въпроси, но не предостави подробности. Две други европейски държави - Унгария и Словакия, също купуват руски петрол. Но според Тръмп те имали ограничена възможност да получават енергия от други източници.
Тръмп определи Ердоган като “много твърд човек” и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт.
По време на срещата, турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар и американският държавен секретар Марко Рубио са подписали Меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в използването на атомната енергия за мирни цели, съобщи “Тюркийе тудей”. Официални източници са посочили, че двете страни са в преговори за изграждането на мащабни атомни електроцентрали, както и малки модулни реактори.
След срещата посланикът на САЩ в Турция Том Барак потвърди и, че е договорена сделка за покупката на пътнически самолети “Боинг” от турския национален авиопревозвач “Търкиш еърлайнс”.