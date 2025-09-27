Ерика Кърк до празния стол на съпруга си в подкаста „Шоуто на Чарли Кърк“: Ще поддържаме мечтите му живи

Ерика Кърк седна до празния стол на съпруга си в първата си поява в подкаста „Шоуто на Чарли Кърк“ след смъртта на съпруга си.

Консервативният политически коментатор и съюзник на Доналд Тръмп беше водещ на предаването от 2020 г. до смъртта му на 10 септември.

В епизода от петък Ерика се зарече, че предаването ще „продължи“, след като Чарли беше застрелян, докато говореше в университет в Юта.

„Гласът на съпруга ми ще продължи да се чува. Шоуто ще продължи“, каза тя, добавяйки, че подкастът „ще продължи да бъде глас за всички каузи на Чарли“ и ще бъде воден от ротиращ актьорски състав и водещи.

Новият формат ще включва неизлъчвани досега клипове на съпруга ѝ, в които говори и отговаря на въпроси.

„Имаме десетилетия записи на гласа на съпруга ми. Имаме неизползван материал от речи, които е имал, който никой все още не е чул“, каза тя.

„Шоуто на Чарли Кърк“ беше възобновено на 15 септември, пет дни след смъртта на Кърк, като водещ на епизода бе Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, „в памет на неговия добър приятел“.

31-годишният Кърк, един от най-известните млади консервативни активисти в САЩ, беше застрелян в кампуса на университета Юта Вали на 10 септември, докато е говореше група студенти като част от турнето си „Завръщане в Америка“.

Заподозреният, Тайлър Робинсън, беше арестуван по-малко от 36 часа след убийството, което е изпратило шокиращи вълни в консервативните кръгове в САЩ.

След смъртта на Кърк, Turning Point USA, организацията с нестопанска цел, която той е съосновател, обяви, че Ерика Кърк ще бъде новият главен изпълнителен директор и председател на борда.

Според Ерика, акаунтите в социалните медии на покойния ѝ съпруг също ще продължат да публикуват, а свързани групи като Turning Point Action се движат „с пълна пара напред“.

„Бяхме много целенасочени по начин, който винаги поставя Чарли на първо място, държи мечтите му живи и наследството му продължава“, каза тя, добавяйки, че Кърк е изложил визия за групите до 2030 г. „Няма да ходим никъде. Имаме планове. Имаме си заповеди за действие.“

Turning Point USA също възобнови турнето America Comeback Tour и през следващите дни губернаторът на Вирджиния Глен Йънгкин, губернаторът на Юта Спенсър Кокс и консервативни влиятелни личности, включително главният изпълнителен директор на Blaze Media Глен Бек и бившият водещ на Fox News Тъкър Карлсън, ще се присъединят към програмата.