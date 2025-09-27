Дядо и внуче: Доналд и Кай Тръмп отидоха заедно на голф турнир

Президентът Доналд Тръмп беше придружен от внучка си - и съревновател по голф - Кай Тръмп на петъчния турнир по Ryder Cup.

Дуото се появи заедно на голф игрището Bethpage Black във Фармингдейл, Ню Йорк, за да гледат двугодишния турнир.

79-годишният главнокомандващ се облече официално за случая в костюм и обувки за голф.

18-годишната, от своя страна, съчета черни дънки и маратонки с бял суитшърт от новата си колекция, на който са изписани инициалите ѝ в синьо и червено.

Тя и дядо й наблюдаваха спортното събитие от защитена зона.

Членовете на семейството са говорили открито за споделената си любов към голфа през годините, като Кай спомена спорта в речта си на Националната конвенция на Републиканската партия през юли 2024 г.

„Той ми се обажда по средата на учебния ден, за да ме пита как върви играта ми на голф и ми разказва всичко за неговата“, пошегува се тийнейджърката по това време. „Но след това трябва да му напомня, че съм на училище и ще трябва да му се обадя по-късно“, пошегува се тя.

През април на следващата година Доналд похвали уменията на внучето си в трогателно видео.

„Някой ден тя ще може да победи дядо си, но... може да й отнеме много време“, пошегува се той през април.

„Играя много голф с Кай и тя е фантастична голфърка“, каза политикът през април. „Тя се справя наистина добре и печели много мачове.“

Кай се ангажира с голф отбора на Университета в Маями през август 2024 г.

„Бих искала да благодаря на дядо ми, че ми даде достъп до страхотни игрища и огромна подкрепа“, написа тя в своето „изключително развълнувано“ съобщение в Instagram миналата година.

Спортистката ще започне следващата година, тъй като в момента е ученичка в последната си година в гимназията Benjamin School в Палм Бийч, Флорида.

Кай документира важния момент за своите последователи в социалните мрежи миналия месец.

„Не мога да повярвам, че това е последният ми първи ден в гимназията“, написа тя под снимките си през август. „Идва и последната година в гимназията.“