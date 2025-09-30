Администрацията на Тръмп депортира около 100 иранци

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп депортира около 100 иранци от страната, съобщиха Ройтерс и „Ню Йорк таймс“, като се позоваха на американски официални представители.

Иранците са били качени в самолет, нает от американските власти, който е излетял от американския щат Луизиана вчера вечерта местно време. Той ще пристигне в Иран по-късно днес, като се очаква пътят му да премине през Катар.

Подробности за иранците, които са депортирани, не се съобщават. Не се уточнява и какви са били техните мотиви да поискат да имигрират в САЩ.

Засега администрацията на Тръмп не е коментирала информацията на двете медии.