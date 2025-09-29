Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи 100% мита върху чуждестранните филми, които се излъчват в страната, както и „значителни“ мита върху вноса на мебели.

По думите му, други държави са "откраднали" кинопроизводството от САЩ.

"Нашият филмов бизнес е откраднат от други държави, точно както се краде „бонбон от бебе“. Калифорния, със своя слаб и некомпетентен губернатор, е особено силно засегната! Ето защо, за да реша този дългогодишен и безкраен проблем, ще наложа 100% мито върху всички филми, направени извън Съединените щати", написа той в Truth Social.

Миналата седмица Тръмп коментира тарифите върху вноса на мебели като част от план за разширяване на търговската си програма, което ще включи също фармацевтични продукти, тежкотоварни камиони и кухненски шкафове и други артикули. Според Според Белия дом, те ще варират от 30% до 100%.

"За да направя Северна Каролина, която напълно е загубила бизнеса си с мебели в полза на Китай и други страни, отново ВЕЛИКА, ще наложа значителни мита на всяка страна, която не произвежда мебелите си в САЩ", написа днес президентът.