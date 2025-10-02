Руската армия получава нови бойни машини „Терминатор”

Дизайнът е бил постепенно усъвършенстван

Руската армия получи нова партида бойни машини за подкрепа на танкове BMPT „Терминатор”, които са предназначени да действат заедно с основните бойни танкове, за да осигуряват пряка огнева подкрепа, съобщава Military Watch Magazine. Генералният директор на танковата фабрика „Уралвагонзавод“ Александър Потапов отбеляза, че предприятието „изпълнява голяма поръчка за BMPT – търсенето на този боен автомобил е високо“.

„Винаги се е смятало, че основната ударна сила на сухопътните войски е танкът. Сега можем да кажем, че BMPT се присъединиха към тях“, добави той.

Бойната машина играе все по-важна роля в операциите на руската армия в Украйна и е базирана на шасито на Т-72 и Т-90 за общо обслужване. Стандартното въоръжение на този тип машини включва две 30-милиметрови оръдия, два 30-милиметрови гранатомета, четири 130-милиметрови противотанкови управляеми ракети „Атака“, 7,62-милиметров картечен пистолет и два димни гранатомета.

„Терминатор” е разработен специално в отговор на тежките загуби, понесени от руската бронетехника срещу подкрепяните от Запада чеченски ислямистки бунтовнически групи през 90-те години. Дизайнът е бил постепенно усъвършенстван, като най-новата версия, представена в началото на 2025 г., се отличава с по-голяма оцеляемост благодарение на разширената динамична защита, допълнителната странична броня, бронята срещу дронове и новите системи за електронна война. Значително предимство на тези машини пред основните бойни танкове е по-голямата им способност да се справят с голям брой разпръснати нискостойностни цели, като дронове или ниско ниво пехота. Усъвършенстваните цифрови системи за управление на огъня на машините позволяват едновременно да се атакуват до три отделни цели. Остава неясен въпросът дали, след като отбранителният сектор увеличи производството на основни бойни танкове, производството на BMPT машини е нараснало пропорционално. Въпреки че превозните средства са разработени чрез преобразуване на шасито на съветските Т-72, тъй като запасите от тези по-стари танкове намаляват все повече, остава възможността те да бъдат новоизградени, като се използва шасито на танк Т-90М, който е значително подобрена версия на същия дизайн. Предложена е и версия, базирана на шасито на танк Т-14, който все още не е влязъл в експлоатация.