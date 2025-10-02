Кремъл: Москва ще реагира, ако американски крилати ракети Tomahawk бъдат прехвърлени в Киев

Москва и Вашингтон продължават да поддържат контакти на административно ниво

Москва ще реагира, ако американски крилати ракети Tomahawk бъдат прехвърлени в Киев. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, съобщават руски медии.

„По подходящ начин“, отговори Песков на въпрос как ще реагира Русия.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс потвърди на 28 септември, че администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети Tomahawk на други страни от НАТО с последващ трансфер в Украйна.

„Москва и Вашингтон продължават да поддържат контакти на административно ниво, но президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е отговорил на предложението на руския президент Владимир Путин за запазване на ограниченията, установени от Новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ)”, каза още Песков.