Володимир Зеленски и неговите западни спонсори нямат политическа воля за мирно разрешаване на конфликта. Те умишлено продължават курса си на ескалация на конфронтацията с Русия, каза по време на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, съобщават руски медии.

Коментирайки финансирането на киевския режим от западните страни, дипломатът подчерта, че „всичките им приказки за мир са абсолютно безполезни“.

„Това всъщност правят, това е, което им е на ума. Това убедително демонстрира липсата на политическа воля от страна на Зеленски и неговите западни спонсори за мирно разрешаване на конфликта“, отбеляза Захарова. „Без значение какви така наречени миролюбиви изявления правят, техният курс е ясен – това е курс към продължаване на конфликта и умишлена ескалация на въоръжената конфронтация с Русия. Както виждаме, те поддържат този курс на всяка цена.“