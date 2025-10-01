Додик ще помоли Путин да му помага на Балканите, разчита и на Унгария

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който е на поредно посещение в Русия, обяви, че на предстоящата си среща с Путин ще го помоли „Балканите да бъде поставени във фокуса му, както и политиките на Русия и САЩ по отношение на самия регион да бъдат съгласувани – може би чрез създаването на една балканска комисия от Русия и САЩ, която да бъде председателствана от Унгария“.

Разговорът между Додик и Путин ще се проведе на 2 октомври в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи.

Осъденият лидер на босненските сърби подчерта, че е много важно във всички тези разговори „да бъдат избегнати пристрастните германци, британци и Брюксел, защото те са показали своето злокачествено влияние почти всеки ден и по всеки въпрос, който е бил повдиган от тях.“

„Те са само на едната страна – бошняшко-мюсюлманската, а това най-добре се вижда чрез последното посещение на европейския комисар по разширяването Марта Кос в БиХ, което беше изцяло свързано с позициите на бошняците. Това не допринася за намиране на решение. Видяхме и техния опит да наложат доминация в БиХ, но това не мина“, твърди Додик.

„Когато няма съгласие и разговори в БиХ, тогава на сцената е процес на разпад. В рамките на тези позиции такива виждания ще изложа и на срещата с Путин, но и на други места, където ще водя разговори. Най-важното е да повторя, че отношенията между Република Сръбска и Русия са изпълнени с разбиране. Русия има разбиране за нашата позиция и също така ние имаме пълно разбиране за Русия", каза още той.