Русия ще отвърне бързо, ако Европа я провокира, обеща Путин

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще отвърне бързо, ако Европа я провокира. Същевременно обаче той каза, че не възнамерява да атакува НАТО.

"Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита", изтъкна Путин на Валдайския форум в Сочи.

"Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят", предупреди руският лидер, като обърна специално внимание на амбицията на Германия да се превърне в най-могъщата армия в Европа.

"Елитите на обединена Европа продължават да засилват истерията. Излиза, че войната с руснаците е съвсем близо. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново", каза президентът.

Путин окачестви идеята за възможна атака на Русия срещу НАТО като "невъобразима".

Същевременно, заяви, че Европа е виновна за това, че войната в Украйна продължава. Той каза, че в Европа е създаден специален център, който снабдява украинската армия с разузнавателни данни и оръжия, и който провежда обучения.

"Първопричината за украинските и други кризи беше политиката на Запада след Студената война, в резултат на това ситуацията в международните отношения е такава, че никой не се чувства в безопасност", подчерта руският президент в речта си на форума "Валдай".

Той каза още, че Русия не е „хартиен тигър“, както я нарече президентът на САЩ Доналд Тръмп и отправи предизвикателство:

„Ако Русия е хартиен тигър, тогава какво е НАТО? Иди и се опитай да се справиш с хартиения тигър“.

„Украинската трагедия“ е болка за украинците и за руснаците, за всички нас“, каза президентът на РФ по повод войната в Украйна.

Владимир Путин смята също, че руските въоръжени сили са най-боеспособните в света.

„Не преувеличавам – и това не е хипербола, знаете, това не е хвалба – но мисля, че руската армия е най-боеспособната армия днес“, каза той. Според него руската армия се отличава с подготовката на личния си състав, техническите възможности и способността да ги използва и модернизира.