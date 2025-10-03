Москва: Новото поколение танкове Т-90М  утвърждава позициите си в руската армия

Въведен в експлоатация през април 2020 г.

Началникът на руската армия изразява високо удовлетворение от новото поколение бронетанкови войски: Танк Т-90М отговаря на нуждите на сухопътните войски

Главнокомандващият на руските сухопътни войски генерал-полковник Андрей Мордвичев изрази високо ниво на удовлетворение от новите бронирани машини на страната, след три години и половина интензивни бойни изпитания и постепенна модернизация, пише Military Watch Magazine.

„Усъвършенствана броня, като танкове Т-90М, бойни машини на пехотата БМП-2М с бойния модул „Бережок“, бронирани машини БМП-3 и бронетранспортьори БТР-82А, демонстрират висока ефективност в специалните военни операции“, заяви той, визирайки продължаващите военните действия срещу Украйна и в подкрепа на силите на Западния блок и международните контрактори.

Възможностите на основния боен танк Т-90М бяха особено подчертани от руските официални лица заради неговите напреднали възможности, като заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отбеляза през февруари 2024 г., че машините „са се доказали блестящо по време на специалните операции“.

„Бойните командири, които се завръщат от фронтовата линия и поръчват оборудване, са поискали помощ за получаване на Т-90М. Това е много добро оръжие“, добави той.

Въведен в експлоатация през април 2020 г., след закупуването на първите десет машини през предходната година, някои от най-забележителните характеристики на Т-90М включват здрава базова броня, много широко покритие с експлозивна реактивна броня Relikt, използване на високотехнологични нови системи за управление на огъня и термовизионни мерници, както и независим термовизионен визьор и цифров дисплей за командира. Огневата мощ на танка също се е подобрила значително в сравнение с предшествениците му, като нов автоматичен зарядник и основно оръдие му позволяват да интегрира по-дълги бронебойни снаряди със стабилизирани крила, изхвърлящи подкалиберни снаряди с много по-големи пробиващи способности срещу вражеската броня. Разделянето на боеприпасите и екипажа на танка, както и значителното повишаване на нивата на защита около карусела на автоматичния зарядник, също допринесоха значително за оцеляването. Въпреки това танкът е запазил ниските изисквания за поддръжка, характерни за семейството машини Т-72, ​​което го прави значително по-лесен за управление от западните танкове или от Т-64 или Т-80, които в момента се използват и от двете страни в Украйна.

Очаква се обаче значително намаляване на темповете на изчерпване на руските танкове през 2025 г. в сравнение с предишни години да осигури критично време за по-нататъшно разширяване на производствените темпове на Т-90М, както и значителен тласък на оцеляването, който се очаква да бъде осигурен от интегрирането на системата за активна защита „Арена-М“ в Т-90М и усъвършенстваните варианти на Т-72.