Русия може да възобнови тайните доставки на оръжие от Северна Корея след двумесечно прекъсване, според нови сателитни снимки, показващи движението на руския кораб „Лейди Р“, който преди това е бил свързван с незаконни товари от КНДР, съобщава изданието NK Pro.

Според анализ на сателитни изображения от Planet Labs, корабът „Лейди Р“, на който са наложени международни санкции за участие в незаконен трафик на оръжие, е бил забелязан отново в североизточното пристанище Расон. Посещението е първото от два месеца и експертите смятат, че това може да е признак за подготовка за нова пратка.

Подробности за движението на плавателните съдове

Според анализатори, корабът е разтоварил контейнери в пристанището Расон на 2 октомври. Преди това е акостирал в руското пристанище Восточник, където е бил от 24 до 26 септември, подготвяйки се за пътуването. Още на следващия ден Lady R може да се премести на близък кей, където от средата на септември се трупат нови контейнери.

Неизвестно съдържание на товара

Точното съдържание на контейнерите, които се транспортират от август 2023 г., остава несигурно. Експертите обаче предполагат, че това са военни доставки, които могат да бъдат превозвани не само по море, но и по железопътен транспорт между Русия и Северна Корея.

Версия за маскировката

Анализаторите отбелязват, че продължителното съхранение на контейнери на кея без незабавна доставка може да означава, че те са празни или използвани като прикритие за други видове товари.

Подобни тактики затрудняват проследяването на истинската дестинация на пратките.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун обяви планове за увеличаване на потенциала на ядрените сили на страната. Според него развитието на т. нар. „щит и меч“ се счита за ключова задача на държавната политика в Пхенян.

Трябва да се отбележи, че САЩ наложиха допълнителни санкции срещу властите на Северна Корея и Мианмар , обвинявайки ги в сътрудничество и получаване на печалби, които Пхенян насочва за разработване на програми за създаване на оръжия за масово унищожение и балистични ракети.