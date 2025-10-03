Путин: Русия ще проведе ядрен тест, ако друга сила направи същото

Руският президент също така осъди задържането от Франция на кораб, свързан с Русия

Владимир Путин предупреди, че Русия ще проведе ядрен тест, ако друга сила направи същото, съобщава Reuters.

Руският президент Владимир Путин заяви, че страната му ще проведе ядрен тест, ако друга ядрена сила направи същото. Той каза, че Русия е забелязала признаци, че „някои страни“ се подготвят да проведат такива тестове.

Путин потвърди отново предложението си към САЩ да удължат последния останал договор за контрол над ядрените оръжия с още една година след изтичането му през февруари.

„Ако те не се нуждаят от него, ние също не се нуждаем“, каза той и добави, че „се чувстваме уверени в ядрения си щит“.

Макар да признава, че диалогът със САЩ остава сложен, Путин каза, че един от факторите, които трябва да се вземат предвид в евентуални нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия разполага с нова ракета – комплекса „Орешник“.

Ако САЩ решат, че не искат да сключат споразумение за подновяване на договора „Нов СТАРТ“, Путин заяви, че Русия е уверена в своя ядрен щит.

Руският президент също така осъди задържането от Франция на кораб, свързан с Русия, като „пиратство“ и обеща „значителен“ отговор на това, което той нарече европейски заплахи, след като напрежението се изостри.