Руската междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ доказва, че Москва е сериозна за ядрения Армагедон

Руската междуконтинентална балистична ракета (МБР) „Ярс“ е една от най-модерните МБР в света. Тя доказва, че Русия е сериозна в намеренията си да води световна ядрена война. И това би трябвало да тревожи всички на Запад, защото ядреният арсенал на Америка е оставен да се разпада след края на Студената война, пише The National Interest.

Разработена в Московския институт за топлотехника като част от модернизацията на ядрения арсенал на Русия след Студената война, първото успешно тестово изстрелване на ракетата се състоя на 29 май 2007 г. от космодрума Плесецк . Тя влезе на въоръжение в руските стратегически ракетни войски през 2010 г., като през 2020-те години продължава разполагането и модернизацията ѝ.

Според съобщенията, руските въоръжени сили са провеждали учения с ракети „Ярс“, като например учение от февруари 2025 г., където мобилни пускови установки бяха разположени в симулирани бойни сценарии, за да се практикува скритост и бързо преместване. Тестовете бяха фокусирани и върху усъвършенствани технологии за бойни глави.

"Ярс" е проектиран за стратегическо ядрено възпиране. Това е мобилно термоядрено оръжие, оборудвано с многоцелеви независимо насочваеми балистични ракети (MIRV), представляващо едно от най-модерните оръжия на Русия, които са на въоръжение днес. Ракетата "Ярс" сама по себе си е еволюция на по-ранната междуконтинентална балистична ракета "Топол-М" (SS-27, наименование на НАТО) от съветската епоха.

Разбиране на ракетата Ярс

„Ярс“ е тристепенна ракета с твърдо гориво, което повишава мобилността ѝ и намалява времето за подготовка за изстрелване в сравнение със системите с течно гориво.

Година на въвеждане: 2010

Брой построени: ~200

Дължина: 22,5 м (73 фута 10 инча)

Диаметър: 2 м (6 фута 7 инча)

Тегло при изстрелване: 49 600 кг (109 000 фунта)

Двигател: Тристепенна ракета на твърдо гориво

Платформа за изстрелване: Ракетен силоз или мобилна транспортно-монтираща-пускова установка (TEL)

Система за насочване: ГЛОНАСС + инерционна навигация

Обхват: 11 000+ км (6 800+ мили); способен да удари всяка точка на САЩ

Максимална скорост: 25 Маха (30 600 км/ч, 19 000 мили/ч)

Полезен товар: Три бойни глави с разделяща се част от ракетата с мощност ~200 килотона

МБР „Ярс“ обикновено носи три независимо насочващи се РЗЧ – четири в някои конфигурации – всяка със собствена термоядрена бойна глава, заедно с примамки за заобикаляне на системите за противоракетна отбрана. Казано по-просто, ракетата е практически невъзможна за сваляне. Не е по-лесно да се унищожи и на земята; може да бъде изстреляна или от укрепени шахти, или от тежки колесни транспортно-монтьорно-пускови установки (TEL) за по-голяма мобилност, което ѝ позволява да се разпръсне и скрие в залесени или отдалечени райони. Тази мобилност е ключова характеристика, която прави практически невъзможно гарантирането на унищожение при първи удар – и дава на Русия способността да гарантира взаимно гарантирано унищожение на всеки ядрен агресор.

Защо Ярс е важен за Русия

Често се чува, че Русия е просто „ бензиностанция с ядрени оръжия “ и че малкият ѝ БВП означава, че не може да се счита за заплаха от страна на велика сила. Но фактът, че Москва се е изправила срещу целия НАТО в Украйна, би трябвало да накара хората да се замислят. Добавете към това факта, че Русия разполага с голям брой съвременни ядрени оръжия, като например Ярс, и всички би трябвало да се замислят за лекомислените предположения за края на руската военна машина.

Всъщност, „Ярс“ играе ключова роля в руската ядрена триада, като някои оценки сочат, че от средата на 2020-те години насам руските въоръжени сили имат над 200 ракети на въоръжение, разпределени в множество полкове. Модернизациите, като например подобрено насочване и хиперзвукови елементи в свързаните системи, продължават да развиват възможностите му.

Като цяло, ракетата „Ярс“ подчертава акцента на Русия върху поддържането на надежден ядрен капацитет за втори удар на фона на глобалното напрежение. Тъй като войната в Украйна не само продължава, но и Русия проучва противовъздушната отбрана на НАТО с дронове и самолети, шансовете за грешна стъпка от страна на НАТО или Русия са големи.

Със система като „Ярс“ в арсенала си, руснаците могат да гарантират, че НАТО обмисля внимателно действията си, преди да натисне твърде силно Кремъл. Вместо това, натискът е голям – и само ще се увеличава – да се търси споразумение с Москва чрез преговори, първо за войната в Украйна, а след това и за по-широкия набор от въпроси, разделящи Русия и Запада.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making.