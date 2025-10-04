Т-90М „Прорив“ и новите БМП: Русия модернизира полето на боя

На 1 октомври Русия отбеляза „Денят на сухопътните войски“ – празник, предназначен да почете вековната история на руските сухопътни войски, както и настоящата им служба, включително в продължаващата война в Украйна. Той отбелязва основаването на стрелческите войски (с огнестрелно оръжие) по време на управлението на цар Иван IV, по-известен като „Иван Грозни“, през 1550 г., пише The National Interest.

Годишното честване всъщност не е установено до 2006 г., но се е превърнало в друга забележителна дата в календара на Кремъл.

По случай 475-годишнината, дъщерното дружество на Ростех, групата Уралвагонзавод, обяви, че е доставило нова партида „транспортни средства за поддръжка на танкове“ на руската армия.

„В навечерието на Деня на Сухопътните войски, групата „Уралвагонзавод“ изпрати нова партида бойни машини за поддръжка на танкове на руските войски. Тази бронирана техника е без конкуренция както в Русия, така и в чужбина по отношение на съчетанието от бойни и технически характеристики. Бойните машини за поддръжка на танкове качествено укрепват танковите и мотострелковите войски и служат като надеждна защита както за танковете, така и за пехотата“, се казва в изявление на пресцентъра на военно-промишления конгломерат до руската информационна агенция.

Групата „Уралвагонзавод“ не посочи колко нови машини има в последната партида. Въпреки това, изпълнителният директор на компанията Александър Потапов похвали възможностите, заявявайки, че бойните машини за поддръжка на танкове имат „значителен потенциал за модернизация и следователно предлагат перспективи за по-нататъшното си развитие и усъвършенстване“.

Основана през 1936 г. и работеща последователно оттогава, групата „Уралвагонзавод“ остава най-големият производител на основни бойни танкове (ОБТ) и други бронирани машини в световен мащаб.

Т-90М „Прорыв“ е най-новият модернизиран вариант на руския Т-90, който за първи път е влязъл в експлоатация през 1994 г. Той е модернизиран с принципно нова кула, различна от серийно произвеждания боен модул, и по-мощен двигател с мощност 1130 к.с.

Като цяло, конфигурацията на „Прорив“ е подобна на тази на предишните модели Т-90, с отделение за водача отпред, кула в центъра на корпуса и силова установка, разположена отзад. Задвижва се от 12-цилиндров двигател с диаметър 1000 мм, което му позволява да достига скорост от 60 километра в час по пътища и 50 извън пътя.

„Т-90М Прорив“ „изглежда впечатляващ, но руските танкове винаги изглеждат добре, докато не бъдат реално използвани в бой“, каза експертът по военни технологии и отбрана Майкъл Пек пред Newsweek през март 2023 г.

Въпреки че Кремъл е загубил хиляди танкове и други бронирани машини в продължаващия конфликт в Украйна, най-новите му платформи продължават да получават висока оценка. Главнокомандващият на руските сухопътни войски, Герой на Русия, генерал-полковник Андрей Мордвичев, дори подчерта възможностите на платформите, произвеждани от групата „Уралвагонзавод“, и предположи, че те превъзхождат всичко, което се произвежда от западните производствени линии.

„Усъвършенствана броня, като танкове Т-90М, бойни машини на пехотата БМП-2М с бойния модул „Бережок“, бойни машини БМП-3 и бронетранспортьори БТР-82А, демонстрират висока ефективност в специалните военни операции. Различни бронирани машини, като „Тайфун-К“, „Астейс“ и „Урал-ВПК“, също са доказали своята стойност“, каза Мордвичев в интервю по случай Деня на Сухопътните войски.

Началникът на сухопътните сили допълнително хвали разполагането на малки превозни средства, включително ATV, бъгита и мотоциклети, които според него са позволили на руския персонал „успешно да превземе и задържи вражески крепости“.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обяви през август 2024 г., че се разработват планове за създаване на програма за обучение на ATV и други малки превозни средства. Кремъл все по-често използва тези машини за придвижване на пехота към фронтовите линии, извършване на нападения срещу предни позиции, за снабдяване и дори за медицински евакуации.

Доклади от фронтовата линия обаче сочат, че успехът е ограничен, като подобни превозни средства лесно се насочват и унищожават от бойците на Киев.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs . Той живее в Мичиган.