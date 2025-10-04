Пожар избухна в нефтена рафинерия край Санкт Петербург след атака с дрон (ВИДЕО)

Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия, намираща се близо до северозападния град Санкт Петербург, се запали след нова украинска атака, съобщи в "Телеграм" губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от ДПА.

Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: Ukraine greift russisches Öllager bei Sankt Petersburg an https://t.co/Z7wHOZI4g1 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) October 4, 2025

Огънят в индустриалната зона на град Кириши е потушен.

💥 Russland: Bestätigter Angriff auf die Ölraffinerie Kirishi durch ukrainische Drohnen in der Region Leningrad, 100 km von Sankt Petersburg entfernt.

Tägliche Raffineriekapazität von 355.000–400.000 Barrel pro Tag – 6 % der Gesamtproduktion Russlands



pic.twitter.com/vRsDgLG97k — Korina Graf (@GrafKorina) October 4, 2025

По думите на Дрозденко системите за противовъздушна отбрана са свалили седем дрона. Това е второто нападение срещу рафинерията за последните няколко седмици. Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" се намира на около 800 км северно от Украйна и е собственост на свързаната с Кремъл петролна компания "Сургутнефтегаз", отбеляза ДПА. С производствен капацитет от около 20 милиона тона нефт на година, това е едно от най-големите нефтопреработвателни съоръжения в Русия.

The General Staff confirmed the damage to the oil refinery in Kirishi. The oil refinery is one of the largest in the territory of Russia. pic.twitter.com/qYRGt3HQTV — Chat News Hub (@chatnewshub) October 4, 2025

Щети са нанесени и при нападение в южната Воронежка област. Губернаторът Александър Гусев съобщи за поражения по покрива и прозорците на промишлена сграда, но не да де подробности.

Руските въоръжени сили казаха, че са поразили 117 украински дрона през нощта.

Украйна все повече използва безпилотни летателни апарати за нанасяне на удари по руски петролни съоръжения. Целта на Киев е да осуети доставките на гориво за руската армия, извършваща настъпление на територията на Украйна, и да лиши Москва от важен източник на приходи за финансиране на войната, започната през февруари 2022 г., отбеляза ДПА.

Според различни сведения Украйна е успяла да изкара от строя около една четвърт от нефтопреработвателните заводи на Русия.