Руското МО: Екипаж на свръхзвуков изтребител СУ-34 унищожи с авиобомби струпване на украинска бронирана техника

Свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 унищожи струпване на личен състав и бронирана техника от украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски, използвайки бомби, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 на Въздушно-космическите сили е нанесъл удар по струпване на личен състав и бронирана техника от украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски“, се казва в изявлението.

Уточнява се, че след потвърждение от разузнаването за унищожаването на целите, екипажът благополучно се е върнал на летището за излитане.