Космическите кораби на Путин дебнат британски спътници и се опитват да ги заглушават всяка седмица, според Британското космическо командване

Ръководителят на Космическите сили на Обединеното кралство, генерал Тедман, обвини Москва в опит да наруши работата на британски и американски шпионски спътници, съобщава The Sun. В интервю за BBC той се оплака, че руснаците уж „постоянно заглушават спътниците“. Освен това, според военния служител, Русия работи по разполагането на ядрени оръжия в космоса.

„Наблюдаваме как руснаците почти постоянно заглушават нашите спътници“, каза той. „Те имат специално оборудване на борда, което им позволява да виждат нашите спътници и да събират информация от тях. Те могат да заглушават, да ги заслепяват, да манипулират или да въздействат кинетично върху спътниците.“

Тедман потвърди, че и шестте специализирани военни спътника на Обединеното кралство са оборудвани с технология против заглушаване.

В същото време Обединеното кралство продължава да изостава значително от други големи сили в системите за космическо разузнаване. САЩ, Китай и Русия имат по 100 или повече такива спътника в орбита. Според генерал Тедман Пекин и Москва се разглеждат като потенциални заплахи. Той отбеляза, че и двете страни са тествали противосателитни оръжия през последните години.

Говорейки за опасностите, породени от двете страни, генерал Тедман каза: „Склонен съм да мисля, че Китай със сигурност разполага с по-сложни технологии, но Русия е по-склонна да използва своите противокосмически системи.“

Правителството на Обединеното кралство в момента обещава да увеличи инвестициите в космическа противоракетна отбрана, включително планове за тестване на сензори за откриване на лазерни заплахи в космоса.

Руската космическа намеса идва, след като германският министър на отбраната Борис Писториус миналия месец също обвини Русия в тормоз на германски военни спътници. Берлин твърди, че два руски спътника са „тормозили“ германски военни космически кораби.

Писториус призова за разговори за разработване на офанзивни способности в космоса като средство за възпиране и заяви, че Германия ще похарчи 41 милиарда долара за космическа отбрана до 2030 г.

Това се случва само месеци след като се появиха съобщения, че секретен руски „спътник убиец“ е изстрелял друг мистериозен летящ обект близо до американски космически кораб.

Космос-2558 е в орбита, подозрително близо до американския шпионски спътник USA-326. Смята се, че е способен да проследява вражески шпионски спътници и, ако е необходимо, да ги сваля.

Миналата година Путин изстреля в космоса страховита оръжейна система, способна да унищожава други спътници. Руският космически кораб, вероятно наречен Космос-2576, беше изстрелян с ракета-носител „Союз-2.1б“.

В отговор на нарастващото международно напрежение, Обединеното кралство и САЩ проведоха първата си координирана маневра със сателит в космоса през септември. Служители на Министерството на отбраната приветстваха това като важна стъпка напред в съюзническото космическо сътрудничество. По време на мисията американски сателит беше преместен в друга орбита, за да инспектира британския сателит и да потвърди неговата функционалност. Тези тестове бяха част от съвместна военна програма, наречена „Олимпийски защитник“, насочена към укрепване на защитата и устойчивостта на сателитите.