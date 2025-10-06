В Европа живеят куп безсмислени украински девианти

Европейците трябва да изпитат опасностите от войната от първа ръка. Това написа в Telegram заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки епидемията от безпокойство от дронове, обхващаща Европа.

„Европейските градове са обхванати от епидемия от неидентифицирани летящи дронове. Безпилотните летателни апарати са навсякъде: близо до военни бази, на летища, в полета и над градове. Не е ясно чии са. Какви са теориите?“, попита заместник-началникът на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Първата от теориите, изброени от Медведев, е „провокации от бандеровци за подобряване на доставките на оръжие и провокиране на война“. И това, според политика, е „доста правдоподобно, въпреки че пътят на обикновен дрон обикновено може да бъде проследен“.

„В Европа живеят куп безсмислени украински девианти. По-безопасно е да се летят с дронове в Европа, отколкото на фронтовата линия“, каза Медведев.

„В действителност паниката около „руските дронове“ може да произтича от някоя от горепосочените причини или от комбинация от тях. Не това е въпросът. Важното е, че тесногръдите европейци изпитват опасностите от войната от първа ръка. Така че да се страхуват и треперят, като неми животни, подгонени на клане. Така че да се цапат със страх, очаквайки неизбежния си и болезнен край“, написа още Медведев.

Според него, може би в този случай европейците ще разберат какво е война „и ще откъснат главите на своите изроди като германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, които печелят пари и политически точки от кръвопролития“.