Дронът „Геран“ – новата руска „стратегия за налагане на разходи“

Русия днес да произвежда ежедневно около 170 дрона от типа "Геран"

От пролетта мащабът на руските удари с дронове се увеличи драстично. Чрез увеличаване на броя и честотата им Русия се стреми да наложи на Киев и неговите съюзници разходи, които са непропорционални на собствените ѝ разходи, пише френският Le Monde.

Количеството пред качеството и ефективността. Все по-значителни и чести, атаките с дронове се превърнаха в острието на стратегията, която руската армия търпеливо прилага с цел да изтощи Украйна и нейните съюзници.

С течение на годините и увеличаването на производствените си мощности, Русия успя да превърне атакуващите дронове в евтин „заек“ в надпреварата за въоръжаване, фокусирана върху рентабилността, чието темпо тя диктува. Целта е не толкова да спечели военно, колкото да наложи на противниците си материални, финансови и психологически разходи, които са несъизмерими с нейните собствени разходи, за да сломи тяхната решителност.

Тази „стратегия на налагане на разходи“, както я нарича Томас Манкен, професор в Центъра за стратегически изследвания на американския университет Джонс Хопкинс, далеч не е нова. В началото на миналия век италианският генерал Джулио Дует (1869-1930), автор на едноименната доктрина, вече препоръчваше въздушни удари по жизненоважни икономически центрове и цивилни, за да се подкопае моралът на противника. Много по-евтини и по-лесни за производство от бомбардировачите, дроновете логично се превърнаха в основен носител на тази стратегия, като изместиха по-конвенционалните оръжия на заден план.

Резкият ръст на темповете на производство позволи на Русия днес да произвежда ежедневно около 170 дрона от типа "Геран", местна версия на "Шахед", т.е. над 5 000 на месец. Около половината от тях са фалшиви цели без експлозивен заряд, наречени "Гербер", предназначени за засилване на "ефекта на насищане".