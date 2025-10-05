Украински дронове атакуваха четвъртата по големина рафинерия в Русия

Украински дронове атакуваха четвъртата по големина петролна рафинерия в Русия, рафинерията „Лукойл“, в град Кстово, област Нижни Новгород, на 800 километра от границата с Украйна.

Местни жители съобщиха за атаката в местни Telegram канали.

Местни жители съобщиха, че са чули няколко експлозии в района на рафинерията, а по-късно публикуваха видеоклип, показващ пожар в рафинерията. Точните последици от нападението обаче в момента са неизвестни.

Губернаторът на Нижегородска област призна атаката , но според него традиционно „силите за противовъздушна отбрана успешно отблъснаха атаката на пет безпилотни летателни апарата. Според предварителните данни няма жертви или щети“.

Рафинерията „ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез“ в град Кстово преработва смес от петрол от Западен Сибир и Татарстан. Петролът пристига в завода по два нефтопровода: Алметьевск - Нижни Новгород и Сургут - Полоцк.

Капацитетът на рафинерията е 17,0 милиона тона петрол годишно, което я прави четвъртата по големина рафинерия в Русия.

Заводът е и един от ключовите в производството на суровини за производство на асфалт и полимерни суровини за производство на пластмаси.