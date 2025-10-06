Производството на Су-34 се е увеличило повече от два пъти от началото на 2022 г.

Руската държавна Обединена самолетостроителна корпорация достави нова партида изтребители Су-34М на руските Въздушно-космически сили, тъй като продължаващото увеличение на производството е повишило темповете на доставки до безпрецедентни нива. Су-34 е закупен в много по-големи количества от всеки друг клас изтребители след разпадането на Съветския съюз и е производно на тежкия изтребител за превъзходство във въздуха Су-27 Фланкър, проектиран със значително по-голям обсег и по-висока товароносимост на оръжия и приблизително 50 процента по-голямо тегло, пише Military Watch Magazine. Самолетите са били особено разчитани за подкрепа на продължаващите военни усилия на украинския театър на военните действия и често са били заснемани как извършват интензивни бомбардировки на украински и съюзнически западни сили, включително с 3000-килограмови планиращи бомби FAB-3000, бомби с термобарични бойни глави и редица типове ракети „въздух-повърхност“. Су-34 също така са силно разчитани като част от въздушното оръжие на руската ядрена триада и са способни да поразяват цели в Европа и голяма част от Съединените щати.

Коментирайки доставката, държавният конгломерат за износ на оръжие „Ростех“ отбеляза, че самолетът е преминал успешно всички необходими наземни и летателни изпитания и че производството на допълнителни бройки остава по график. „Ростех“ съобщи още:

„Многоцелевият бомбардировач Су-34 отдавна се е превърнал в легенда. Този самолет съчетава висока маневреност, широк набор от оръжия и способност за ефективни действия при всякакви условия. По време на използването си в специалните военни операции той потвърди статута си на най-добрия в своя клас и остава един от ключовите елементи на руската бойна авиация. Разбираме високото търсене на този самолет във въоръжените сили. Нашите авиационни заводи не намаляват темповете на производство на Су-34 и редовно доставят нови самолети на клиента, укрепвайки отбранителната способност на страната. Нови доставки са планирани преди края на годината.“

В допълнителен коментар относно доставката, пилот на Су-34 от руските Въздушно-космически сили е цитиран да подчертава многофункционалността на самолета и особено интензивните бойни изпитания, на които е преминал, заявявайки:

„Този ​​самолет ни позволява да изпълняваме бойни задачи в целия диапазон на скоростите“, каза пилотът. „В специалната военна операция той се е доказал по най-добрия начин. Можем да използваме както управляеми, така и неуправляеми въздушни оръжия.“

Производството на Су-34 се е увеличило повече от два пъти от началото на 2022 г. до приблизително 30 годишно. Су-34, произвеждани от 2020 г. насам, са построени по стандарта Су-34М, който има значително превъзходни възможности за въздушна борба и разузнаване, наред с по-големите си характеристики за ударни мисии.

Очаква се флотилията от Су-34 да достигне над 300 самолета до средата на 30-те години на 20-ти век, въпреки че се очаква самолетът да се сблъска с конкуренция за финансиране, тъй като изтребител от пето поколение Су-57М1 навлиза в производство в по-голям мащаб, а силно отлаганият бомбардировач ПАК ДА започва да влиза в експлоатация към края на десетилетието. Остава значителна вероятността флотилията да достигне доста над 400 самолета. В момента е в ход производство на Су-34, както за постепенно извеждане от експлоатация на по-стария ударен изтребител Су-24М, така и за оборудване на нови полкове в Аерокосмическите сили. Потвърдено е също, че самолетът е планиран за доставка в Алжир, който се очаква да закупи близо 40 самолета, за да замени флотилията си от Су-24М. Очакват се и допълнителни експортни сделки, като Северна Корея се разглежда като водещ потенциален кандидат, което би ѝ позволило да премахне постепенно флотилията си от бомбардировачи H-5.