Руските въоръжени сили са освободили 212 населени места от началото на годината

Въпреки опитите за съпротива, украинските въоръжени сили се оттеглят по цялата фронтова линия. Това каза руският президент Владимир Путин на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб, съобщават руски медии.

„Врагът, въпреки опитите за упорита съпротива, се оттегля по цялата линия на боен контакт“, каза още Путин.

„Желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия доказа, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни. Съвсем наскоро, на 30 септември, отбелязахме обединението на Донецката и Луганската народни републики, както и на Запорожката и Херсонската области, с Руската федерация. Жителите на тези региони гласуваха с огромно мнозинство за бъдещето си в рамките на Русия и това потвърждава, че решенията, взети през февруари 2022 г., бяха правилни и навременни“, добави Путин.

„Тази година освободихме почти 5000 квадратни километра територия – 4900 – и 212 населени места“, коментира Путин.