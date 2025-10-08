Как Русия побеждава ракетните батареи Patriot на Украйна

Процентът на прехващане на балистични ракети от Украйна, който през август беше впечатляващите 37%, през септември спадна до едва 6%, пише The National Interest.

Войната в Украйна пое непредсказуема и на моменти шокираща посока, колкото по-дълго продължаваше. Неотдавнашен доклад на Financial Times сочи, че руските въоръжени сили може би са открили пропуск в иначе надеждното противоракетно отбранително съоръжение на Украйна.

Руските ракети вече разполагат с маневри за избягване

Според доклада Русия е модернизирала балистичните си ракети „Искандер-М“ и „Кинжал“, за да заобикаля по-лесно системите за противовъздушна отбрана „Патриот“, доставени от САЩ в Украйна. Тези промени включват промени в траекторията, които объркват прехващачите, което затруднява Украйна да ги свали от небето.

Тези модификации от страна на Русия представляват истинска промяна в играта, като засилват предизвикателствата пред Украйна на фона на бавните доставки на заместващи прехващачи от САЩ. Без съмнение това ще доведе до по-успешни руски удари по критичната инфраструктура.

Ето обаче и най-важното. Процентът на прехващане на балистични ракети от Украйна, който през август беше впечатляващите 37%, през септември спадна до едва 6%. Според Центъра за информационна устойчивост, цитиран в статията на Financial Times, Русия е изстреляла по-малко ракети по ключови цели в Украйна, но процентът на успеваемост на тези руски ракети се е подобрил драстично, както показват тези проценти.

Тези събития са само малка част от това колко сериозно войната се е обърнала в полза на Русия на тактическо ниво – и, ако тенденциите продължат, как Русия ще доминира на изключително важното стратегическо ниво.

Как ще реагира Западът на срива на украинската противовъздушна отбрана?

Миналата седмица излезе новината, че администрацията на Тръмп, в разрез с предишните си изявления, сега възнамерява да предостави на Украйна разузнавателна информация за целите, за да позволи дългообхватни ракетни атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия, като рафинерии и електроцентрали, с цел да прекъсне източниците на приходи на Кремъл.

Всичко това се случва на фона на молбите на Киев за по-модерно оръжие. От неофициални източници ми е известно, че през цялата война американски анализатори на целеви данни са били използвани в ключови моменти, за да увеличат шансовете на Украйна да нанесе удари по важни руски стратегически цели. Разбира се, това никога не е било официално потвърдено нито от администрацията на Байдън, нито от тази на Тръмп. Но има изобилие от косвени доказателства, които сочат това.

Независимо от това, американците сега публично признават, че отсега нататък тяхното разузнаване за насочване ще бъде използвано за директно насочване към стратегически руски енергийни източници. Това е свързано с неотдавнашните изказвания на президента Доналд Тръмп за евентуална доставка на емблематичните крилати ракети „Томахоук“ на Америка за използване в Русия.

Макар че това представлява словесна ескалация, то също така издава реалност, която Вашингтон, Лондон и Брюксел се стремят да игнорират: руснаците печелят. И дори прехвалената военна помощ на НАТО, която непрекъснато ескалира от началото на руската инвазия през 2022 г., не е достатъчна, за да спре настъплението на руснаците.

Европейците, които направиха голямо шоу, че искат да увеличат военните си разходи, до голяма степен не са способни да компенсират пословичната липса на интерес от страна на американците. Например, ръководството на Европейския съюз не успя да предложи заем, базиран на замразени руски активи. Лидерите на ЕС отказаха да постигнат напредък по предложения за заем от 140 милиарда евро за Украйна, който щеше да бъде финансиран от печалби от обездвижени руски активи, държани в Европа. Съпротивата на Белгия, както и на Люксембург и Франция - същото френско правителство, което уж е ревностно проукрайнско от самото начало - спря предложението да продължи напред.

Разбира се, това предупреждение ще се окаже разумно, защото кооперирането на активите на ядрена сила е една от най-лошите идеи, предложени досега. Но забавянето е сурово напомняне за това колко несериозна е била политиката на Европа към Русия и войната в Украйна. От една страна, европейските лидери отказват да подкрепят дипломацията с Москва. И все пак, те са напълно неспособни – въпреки че Европа има близо 20 пъти по-голям БВП от Русия – да финансират надеждно собствената си отбрана или дори да се споразумеят за наказателни финансови мерки, насочени срещу голямото им плашило на изток.

Адаптацията е ключова в съвременната война

Изкуството на воденето на война, особено продължителната война от вида, който определи войната в Украйна, е двойно. Първо, всичко е свързано с това коя страна може да удържи съответните си линии с минимални нарушения в тези линии.

Второ, още по-важно, съвременните войни се определят от страната, която се адаптира най-бързо към тактиката и технологиите на противника. Украйна се радваше на някои ключови адаптации, които ѝ позволиха поне да се справи с руснаците през първата половина на войната. През последните няколко месеца обаче се наблюдава решителна промяна в полза на Русия.

Руснаците не само се включиха в брутална и методична – макар и упорита – кампания срещу Украйна, но сега и руската технология се адаптира към последната линия на противовъздушната отбрана на Украйна.

Американските и европейските лидери трябва да се застъпват за мирно споразумение, а не да говорят как могат да се бият до последния украинец.

Брандън Уейхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.