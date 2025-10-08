Lancet унищожи 155-мм гаубица M777 на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

От ведомството съобщиха, че оръжието е било идентифицирано от оператори на безпилотни летателни апарати Supercam в горски пояс. След предаване на координатите, те бързо са изстреляли боеприпас Lancet по целта, унищожавайки гаубицата и нейния екипаж от украинските въоръжени сили с прецизно попадение.

Освен това, самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“ от групировката войски „Восток“ унищожиха замаскирани центрове за управление на безпилотни летателни апарати на въоръжените сили на Украйна в Днепропетровска област.

Позициите, скрити в горските пояси, бяха открити по време на въздушно разузнаване.

„След като предадоха координати на огневата позиция, артилеристите бързо разгърнаха своите установки и изстреляха серия от 122-милиметрови снаряди. Тези прецизни удари унищожиха контролните пунктове на безпилотните летателни апарати, оборудването, комуникационното оборудване и вражеския личен състав“, отбеляза министерството.