Русия се оттегля от споразумението със САЩ за плутония

Русия и Съединените щати заедно контролират около 8000 ядрени бойни глави

В сряда долната камара на руския парламент одобри решението за оттегляне от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси от плутоний за оръжия, останали от хиляди ядрени бойни глави от времето на Студената война, съобщава Reuters.

Споразумението за управление и разпореждане с плутоний (PMDA), подписано през 2000 г., задължаваше САЩ и Русия да унищожат по най-малко 34 тона плутоний за оръжия, което според американски официални лица би било достатъчно за производството на 17 000 ядрени бойни глави. То влезе в сила през 2011 г.

„Съединените щати предприеха редица нови антируски мерки, които фундаментално променят стратегическия баланс, съществувал по времето на споразумението, и създават допълнителни заплахи за стратегическата стабилност“, се казва в руската нота относно законодателството, с което Москва се оттегля от пакта.

След като разглобиха хиляди бойни глави след Студената война, както Москва, така и Вашингтон останаха с огромни запаси от плутоний за оръжия, чието съхранение беше скъпо и представляваше потенциален риск от разпространение.

Целта на PMDA беше да се изхвърли плутоният за оръжия, като се превърне в по-безопасни форми – като смесено оксидно гориво (MOX) или чрез облъчване на плутония в реактори с бързи неутрони за производство на електроенергия.

През 2016 г. Русия преустанови изпълнението на споразумението, като се позова на санкциите на САЩ и на това, което определи като неприятелски действия срещу Русия, разширяването на НАТО и промените в начина, по който Съединените щати обезвреждат своя плутоний.

Тогава Русия заяви, че Съединените щати не са спазили споразумението, след като Вашингтон е преминал, без руско одобрение, към просто разреждане на плутония и неговото обезвреждане.

Русия и Съединените щати са най-големите ядрени сили в света и заедно контролират около 8000 ядрени бойни глави, макар и далеч по-малко от пика от 73 000 бойни глави през 1986 г., по данни на Федерацията на американските учени.