Мощният политически импулс за прекратяване на войната между Русия и Украйна, генериран от президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, на срещата им в Аляска, е изчерпан, обяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Той обвини за това европейските съюзници на Киев, казвайки, че те искат „война до последния украинец“.

„За съжаление, трябва да признаем, че мощният импулс, генериран от Анкъридж в полза на договарянето, до голяма степен е изчерпан от усилията на противниците и поддръжниците на война до последния украинец, особено сред европейците“, каза той пред репортери в Москва, цитиран от Интерфакс.

Рябков отбеляза, че „това е резултат от разрушителна дейност, предимно от страна на европейци“.

Президентите на Русия и САЩ проведоха двустранни разговори на 15 август във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия оттогава са в застой.

Зам.-министърът коментира и възможното предаване на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна от САЩ.

„Появата на подобни системи, ако се стигне до това, ще означава значителна, може би дори качествена промяна в ситуацията“, каза той пред репортери в Москва, каза Рябков припомни думите на президента Владимир Путин, който заяви, че това би била сериозна ескалационна стъпка.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че администрацията обсъжда възможността за доставка на „Томахоук“ на други страни от НАТО за последващ трансфер в Киев, но окончателното решение остава на Доналд Тръмп.

Във вторник президентът на САЩ каза, че "почти" е взел решението, но увери, че ще се стреми да избегне ескалация.

В изказването си руският заместник-министър на външните работи също така предупреди, че Реакцията на Москва на решението на Вашингтон да проведе ядрени опити ще бъде огледална и няма да отнеме много време.

По думите му, „САЩ отдавна работят за привеждане на инфраструктурата си, необходима за този тип действия, в състояние на готовност“.