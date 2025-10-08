Президентът на Франция Еманюел Макрон нелепо се опитва да отвлече вниманието от вътрешните проблеми на държавата. Това заяви на 8 октомври говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предават руски медии.

"С абсурдни, глупави, абсолютно неадекватни опити по някакъв начин да прехвърли отговорността за всичко, което се случва, Макрон просто се опитва да отвлече вниманието и да пренасочи дискусията от създадените от него вътрешни предпоставки и причини за проблемите“, отбелязва дипломатът.

Новият министър-председател на Франция Себастиен Льокорню подаде оставка пред френския лидер на 6 октомври. Държавният глава прие молбата му. Според министър-председателя една от причините е била реакцията на опозицията на решението му да се откаже от прилагането на чл. 49.3 от Конституцията. На решението му са повлияли и позицията на политическите партии, "липсата на условия за работа“ на правителството и пробуждането на "партийни амбиции“.