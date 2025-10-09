Разсекретено досие разкри ужасяващи подробности за военните планове на Москва, България също е в него

Докато страховете от заплахата, която Русия представлява за европейската сигурност, продължават да нарастват, опасенията за по-широк конфликт и ядрени оръжия все още са налице. Владимир Путин редовно размахва ядрената си оръжие след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. в предупреждение към Запада за подкрепата му за Киев, пише британското издание Daily Express.

През последните години Москва постави оръжията си в повишена бойна готовност, тества и разположи нови ядрени възможности, преустанови участието си в ядрени договори и също така заяви, че ще разположи тактически ядрени оръжия в Беларус - първият път, когато Кремъл разполага ядрени оръжия извън Русия от края на Съветския съюз. Докато много експерти ще твърдят, че ядрената война е малко вероятен сценарий, изтекло досие твърди, че разкрива списък с цели, които руският флот би могъл да удари с ракети, способни да носят ядрени оръжия, в случай на война с НАТО . Сред 32-те места в Европа, три се намират във Великобритания.

Основни цели във Великобритания са корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес в Къмбрия , предполагаем индустриален обект близо до Хъл, Йоркшир , и неразкрита цел в Единбург, съобщава Financial Times.

Според съобщенията се очаква руският Северен флот да удари отбранителни индустриални обекти във Великобритания, както и други в Норвегия и Естония.

Подробностите бяха съобщени за първи път от FT през август 2024 г.

32-те цели са от скришно пространство с 29 изтекли секретни руски военни досиета, предшестващи руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Картите на целите са подробно описани в презентация за офицери, според Financial Times, която съобщи, че файловете са ѝ били показани от западни източници.

Документите показват, че Балтийският флот на Русия ще се съсредоточи върху обекти в Норвегия и Германия.

Те показват също цели в Румъния , България и Турция , както и в държави като Иран , Япония и Китай в случай на конфликт извън Европа.

В понеделник Кремъл приветства коментарите на Доналд Тръмп относно предложението на Русия за удължаване на последния оставащ договор за ядрени оръжия със САЩ.

Миналия месец г-н Путин заяви, че е готов да се придържа към ограниченията на ядрените оръжия съгласно договора START от 2010 г. за съкращаване на оръжията за още една година и призова Вашингтон да последва примера му.

Президентът на САЩ заяви в неделя, че това „звучи като добра идея“, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че изявлението на г-н Тръмп „дава основания за оптимизъм“.

Путин заяви, че изтичането на споразумението START ще бъде дестабилизиращо и би могло да подхрани разпространението на ядрени оръжия.