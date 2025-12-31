Още по темата: САЩ събират разузнавателни данни за атаката срещу резиденцията на Путин 31.12.2025 10:35

Руското министерство на отбраната предостави в сряда първия си подробен отчет за предполагаемата масирана атака с украински дронове срещу резиденцията на президента Владимир Путин във Валдай, заявявайки, че повече от половината от участвалите безпилотни апарати са били унищожени на стотици километри от комплекса.

Властите в Москва твърдят, че Украйна е предприела мащабна атака, насочена към резиденцията в северозападната Новгородска област в неделя вечерта. Киев отхвърли обвиненията като опит за провал на преговорите, организирани от САЩ като посредник, за прекратяване на войната.

Първоначалните подробности за атаката бяха разкрити не от Министерството на отбраната или регионалните власти, които обикновено докладват за украински удари с дронове, а от външния министър Сергей Лавров на брифинг в понеделник.

На брифинг тази сутрин, командващият противоракетните войски на руските Въздушно-космически сили - генерал-майор Александър Романенков, заяви, че Украйна е извършила атаката „по няколко маршрута, в направление резиденцията на руския президент, преминавайки над областите Брянска, Смоленска, Тверска и Новгородска“.

Според Романенков, 50 от 91 дрона, използвани при атаката, са били прихванати над Брянска и Смоленска области, които се намират на стотици километри от резиденцията на Путин и редовно са обект на удари с дронове от Украйна .

Карта, показана по време на брифинг на Министерството на отбраната, показваше, че центърът на прихващанията в Брянск и Смоленск е бил на около 520 километра южно от Валдай.

Романенков, който не обясни как военните са определили, че тези 50 украински дрона са били на път именно за Валдай, заяви, че други 41 безпилотни летателни апарата са били свалени над Новгородска област.

„Конфигурацията на атаката, броят на използваните въздушни средства за нападение ясно показват, че терористичната атака от киевския режим е била умишлена, внимателно планирана и проведена на многопластови нива“, каза генералът.

Наред с изявлението на Романенков, Министерството на отбраната публикува видеоклип на свален украински дрон в снежна гора през нощта, твърдейки, че това е един от десетките безпилотници, използвани при атаката. Записът не съдържа подробности, позволяващи независима проверка кога или къде е направен.

По-рано посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че западните разузнавателни агенции проверяват руските твърдения. „Не е ясно какво наистина се е случило“, каза Уитакър в интервю за Fox News.