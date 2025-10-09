Путин разкри подробности пред Алиев за сваления азербайджански пътнически самолет

Още по темата: Предварителният доклад: Външни обекти са довели до разхерметизация и отказ на хидравликата на падналия азербайджански самолет 04.02.2025 22:58

Две руски ракети за ПВО, изстреляни срещу украински дронове, не са уцелили самолета AZAL

Русия е готова да поеме всички задължения за обезщетение, свързани с инцидента със самолета AZAL, който беше повреден от ракетни отломки. Това каза руският президент Владимир Путин по време на разговори с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщават руски медии.

"Две руски ракети за противовъздушна отбрана, изстреляни в деня на катастрофата на самолета на Азербайджанските авиокомпании (AZAL) край Актау, не са уцелили директно самолета, а са се взривили на няколко метра разстояние. Фюзелажът на самолета може да е бил ударен не от ракетите, а от отломки. В небето имаше украински дрон“, каза руският лидер. „Втората причина са техническите неизправности в самата руска система за противовъздушна отбрана. Двете изстреляни ракети не са уцелили директно самолета – ако това се беше случило, той щеше да се разбие на място“, обясни Путин, „но са експлодирали – може би е било самоунищожение – на няколко метра разстояние, някъде около десет.“

„И затова се е случила катастрофата, но не предимно поради ударните елементи на бойния самолет, а по-скоро, най-вероятно, поради отломки“, добави руският президент. „Ето защо пилотът я е възприел като сблъсък с ято птици.“

„Всичко необходимо ще бъде направено от руска страна по отношение на обезщетението“, увери Путин.

Той уточни, че действията на всички длъжностни лица, замесени в инцидента, ще бъдат щателно разследвани. Путин добави, че Москва ще информира Баку за всички подробности по случая.

Путин отбеляза, че ще е необходимо време за пълното приключване на разследването.

Самолетът AZAL се разби през декември 2024 г. близо до Актау. По това време самолетът е бил на път от Баку за Грозни.