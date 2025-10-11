Путин предупреждава, че скоро ще бъде разкрито ново стратегическо ядрено оръжие: Изпитанията протичат гладко

Руският президент Владимир Путин обяви, че е постигнат значителен напредък в разработването на нов клас стратегически ядрени оръжия, съобщава военното издание Military Watch.

„Мисля, че в близко бъдеще ще имаме възможност да съобщим новини за ново оръжие, което обявихме отдавна“, заяви той, добавяйки, че то „се подлага на успешни изпитания“.

Той отбеляза още, че в света „се провежда определена надпревара във въоръжаването“ и предупреди, че редица страни провеждат ядрени изпитания, за да гарантират възможностите на своите арсенали. Той ясно заяви, че Русия ще възобнови ядрените изпитания, ако други страни го направят.

Президентът подчерта още, че Русия е в безопасност благодарение на „новостта“ на ядрения си възпиращ механизъм и постоянното му усъвършенстване, твърдейки, че нивото на усъвършенстване на ядрения арсенал е ненадминато никъде по света.

Въпреки влошаването на позициите на много части от конвенционалните сили на Русия, концентрираните усилия в ядрените ѝ възможности гарантират, че арсеналът на страната е в много отношения най-боеспособният в света. Руският арсенал от междуконтинентални балистични ракети, по-специално, се състои почти изцяло от съвременни постсъветски системи , много от които имат особено впечатляващи възможности, като например носенето на хиперзвукови планиращи ракети „Авангард“ за избягване на прихващане.

Това контрастира рязко с американския арсенал, който се състои изцяло от ракети „Минитмен III“ от 70-те години на миналия век, които са най-старите междуконтинентални балистични ракети в експлоатация по света днес. Позицията на руския и американския стратегически подводен флот се счита за общо взето наравно, докато Съединените щати се считат за запазващи предимство в своите ядрени възможности за въздушно изстрелване поради разполагането на изтребители-невидими F-35 и бомбардировачи-невидими B-2 като платформи за доставка. Русия компенсира липсата на самолети-невидими, като разполага различни крилати ракети с хиперзвукови или стелт възможности, като например Х-102 и „Циркон“.

Характерът на новото руско стратегическо ядрено оръжие остава неясен, като някои източници спекулират, че това може да е балистичната ракета със среден обсег „Орешник“ . „Орешик“ е първият постсъветски тип балистична ракета със среден обсег на Русия и беше изстреляна за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, когато съществуването на програмата беше обявено за първи път на света.

След като президентът Путин потвърди на 23 юни , че серийното производство е започнало, се смята, че ракетата вече е преминала етапа на тестване. Алюзиите за нова оръжейна система като такава, която е „обявена отдавна“, докато „Орешник“ беше обявен едва през ноември 2024 г., показват, че това не е въпросната система.

Друга възможност е споменатата система да е ядрено въоръженото торпедо „Посейдон“ или ядрено задвижваната крилата ракета 9М730 „Буревестник“, като и двете са уникални нови активи.