Синът на говорителя на руския президент Дмитрий Песков, Николай Песков (известен още като Николай Чулц), отново се озова в центъра на вниманието.

Според „Метла“, макар Николай Песков да е твърдял, че е част от частната военна компания „Вагнер“, всъщност е бил на почивка на Малдивите.

Преди това Песков- младши стана главен герой в история за телефонен шегаджийски разговор от журналиста Дмитрий Низовцев, който му се обадил от името на военния комисар. Тогава Николай отказал да се яви във военния окръг, обяснявайки , че „ трябва да реши въпроса на друго ниво“. По-късно той заявил, че доброволно се е записали във „Вагнер“ и дори е получил медал „За храброст“. Според него е прекарал „ малко по-малко от шест месеца“ на фронта.

Според информация, публикувана от граничната служба, обаче, на 31 януари 2023 г. Песков напуска Русия и отива на Малдивите, където прекарва около три седмици . През септември същата година той отново посещава този регион. Синът на Песков също така посещава няколко пъти Турция и Обединените арабски емирства. Тази информация хвърля съмнение върху твърденията му за участие във военни действия.

Преди това медиите и антикорупционните организации съобщиха за недвижими имоти, принадлежащи на децата на Дмитрий Песков . Николай притежава апартамент на улица „Большая Дорогомиловская“ в Москва, а през март 2024 г. стана собственик на къща във вилно селище ДСК „ Баковка “ в Одинцово.

Освен това, дъщерята на Песков , Елизавета, преди това е притежавала 25% от френската компания Sirius, на чието име е регистриран апартамент от 180 квадратни метра в Париж на стойност приблизително 1,77 милиона евро.

Фондът за борба с корупцията твърди, че официалните доходи на семейството не позволяват подобна покупка. Дмитрий Песков отрече връзката на семейството със сделката, заявявайки , че дъщеря му „ живяла много бедно в Париж и никога не е била богат човек“.

През 2022 г. Елизавета Пескова беше обект на санкции от ЕС и САЩ. В отговор тя заяви, че смята ограниченията за несправедливи и подчерта, че „ обича да пътува“.