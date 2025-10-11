Западните оръжия са безсилни срещу усъвършенстваните руски ракети. Сложните маневри на модернизираните ракети „Искандер-М“ и „Кинжал“ могат да заблудят дори ракетите „Пейтриът“. Украински представители нарекоха тези модификации „революционни“, пише Хауърд Лойд за Daily Express.

Украински официални лица признават, че „революционните“ подобрения на руските ракети правят западните оръжейни системи безсилни в борбата за въздушно превъзходство.

От началото на руската военна операция в Украйна през 2022 г., силите на Владимир Путин изстрелват различни ракети с голям обсег по украински градове.

Изстрелвани от суша, море или въздух, тези ракети причиняват опустошителни щети на разстояние от стотици километри. Украйна постепенно намали въздействието на тези оръжия чрез комбинация от системи за ранно предупреждение, електронна война и контраатаки срещу руски платформи за изстрелване.

В началото на 2023 г. Украйна получи и ракетни батареи „Пейтриът“. Тази мобилна ракетна система земя-въздух се оказа толкова ефективна в прихващането на руски ракети, че Володимир Зеленски многократно поиска още от тях да бъдат изпратени в неговата страна, която е в конфликт.

Оттогава обаче Русия преразгледа както тактиката си, така и техническите си възможности. В резултат на това много от контрамерките на Украйна, включително системите „Пейтриът“, се оказаха неефективни. Източници в Украйна потвърдиха пред „Файненшъл Таймс“, че руската мобилна ракетна система „Искандер-М“ с обхват от 500 километра и въздушната балистична ракета „Кинжал“ с обхват от 480 километра вероятно са били модернизирани, за да избегнат системите „Пейтриът“.

Смята се, че ракетите променят траекторията си, като извършват стръмно пикиране над целта си, за да заблудят системите „Пейтриът“. Бивш украински служител определи това като „повратна точка“ за Русия.

Числата в Украйна са тревожни. През лятото страната успя да увеличи броя на свалените ракети, достигайки 37% през август. През септември обаче той спадна до 6%, тъй като Русия започна да използва нови технологии и тактики.

Западен служител, запознат с данните за производителността на Patriot, заяви, че се е появил „модел“, при който входящите ракети се държат различно в своята „терминална фаза“. Фабиан Хофман, специалист по ракети в Университета в Осло, заяви, че производителите редовно анализират данните за прихващане, за да подобрят производителността, и Русия очевидно е направила това, преди да направи промени в софтуера, които са подобрили производителността на нейните ракети.

Тази промяна отразява нарастващата способност на Русия постепенно да се учи от грешките си – често едва след като е понесла ужасяващи загуби ( не е съвсем ясно за какви загуби говори авторът – Иносми ). Освен това, тя ще предизвика безпокойство у няколко страни от НАТО, които разчитат на системата „Пейтриът“ за противоракетна отбрана.

Същевременно Украйна демонстрира и своята гъвкавост в адаптирането и преодоляването на множество трудности в контекста на военните операции, които продължават повече от три години и седем месеца.